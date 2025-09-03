Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Британии прибыл с визитом в Киев
10:42 03.09.2025
Министр обороны Британии прибыл с визитом в Киев
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с не объявленным ранее визитом своего коллеги из Великобритании Джона Хили.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с не объявленным ранее визитом своего коллеги из Великобритании Джона Хили. "Рад приветствовать в Украине министра обороны Великобритании Джона Хили", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. По словам Шмыгаля, в ходе встречи стороны намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне 9 сентября. Как утверждает украинский премьер, Киев и Лондон готовят "важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность" двух стран.
в мире, украина, великобритания, лондон, денис шмыгаль, джон хили
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Денис Шмыгаль, Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с не объявленным ранее визитом своего коллеги из Великобритании Джона Хили.
"Рад приветствовать в Украине министра обороны Великобритании Джона Хили", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, в ходе встречи стороны намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне 9 сентября.
Как утверждает украинский премьер, Киев и Лондон готовят "важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность" двух стран.
