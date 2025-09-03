https://ria.ru/20250903/ukraina-2039302955.html
Министр обороны Британии прибыл с визитом в Киев
Министр обороны Британии прибыл с визитом в Киев
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с не объявленным ранее визитом своего коллеги из Великобритании Джона Хили. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с не объявленным ранее визитом своего коллеги из Великобритании Джона Хили. "Рад приветствовать в Украине министра обороны Великобритании Джона Хили", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. По словам Шмыгаля, в ходе встречи стороны намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне 9 сентября. Как утверждает украинский премьер, Киев и Лондон готовят "важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность" двух стран.
