https://ria.ru/20250903/ukraina-2039241823.html

"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО

"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО - РИА Новости, 03.09.2025

"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО

Украина проигрывает, поэтому перед ней остались лишь два пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать реальность и понести... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T03:49:00+03:00

2025-09-03T03:49:00+03:00

2025-09-03T08:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

дэниел дэвис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021934998_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_62a594ee93a1db972c49fb19d5b504e1.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина проигрывает, поэтому перед ней остались лишь два пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать реальность и понести катастрофическое поражение, заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Украина и Запад проиграли. Россия выиграет. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую", — сказал он.При этом, как подчеркнул Дэвис, решение о дальнейших действиях не приняли ни на Украине, ни на Западе.Как показал августовский опрос компании Gallup, лишь 24 процента украинцев настроены на продолжение конфликта, а 69 процентов выступают за его скорейшее прекращение путем переговоров.

https://ria.ru/20250902/evropa-2038868084.html

https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дэниел дэвис