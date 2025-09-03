Рейтинг@Mail.ru
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 03.09.2025 (обновлено: 08:17 03.09.2025)
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО - РИА Новости, 03.09.2025
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
Украина проигрывает, поэтому перед ней остались лишь два пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать реальность и понести... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина проигрывает, поэтому перед ней остались лишь два пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать реальность и понести катастрофическое поражение, заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Украина и Запад проиграли. Россия выиграет. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую", — сказал он.При этом, как подчеркнул Дэвис, решение о дальнейших действиях не приняли ни на Украине, ни на Западе.Как показал августовский опрос компании Gallup, лишь 24 процента украинцев настроены на продолжение конфликта, а 69 процентов выступают за его скорейшее прекращение путем переговоров.
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО

Дэвис: Киеву остается лишь признать поражение или довести Украину до катастрофы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина проигрывает, поэтому перед ней остались лишь два пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать реальность и понести катастрофическое поражение, заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Украина и Запад проиграли. Россия выиграет. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую", — сказал он.
При этом, как подчеркнул Дэвис, решение о дальнейших действиях не приняли ни на Украине, ни на Западе.
Как показал августовский опрос компании Gallup, лишь 24 процента украинцев настроены на продолжение конфликта, а 69 процентов выступают за его скорейшее прекращение путем переговоров.
