"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО - РИА Новости, 03.09.2025
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
Украина проигрывает, поэтому перед ней остались лишь два пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать реальность и понести...
2025-09-03T03:49:00+03:00
2025-09-03T03:49:00+03:00
2025-09-03T08:17:00+03:00
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина проигрывает, поэтому перед ней остались лишь два пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать реальность и понести катастрофическое поражение, заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Украина и Запад проиграли. Россия выиграет. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую", — сказал он.При этом, как подчеркнул Дэвис, решение о дальнейших действиях не приняли ни на Украине, ни на Западе.Как показал августовский опрос компании Gallup, лишь 24 процента украинцев настроены на продолжение конфликта, а 69 процентов выступают за его скорейшее прекращение путем переговоров.
