США пригрозили венесуэльским наркоторговцам новыми ударами
15:26 03.09.2025 (обновлено: 15:36 03.09.2025)
США пригрозили венесуэльским наркоторговцам новыми ударами
сша
украинский демократический альянс за реформы (удар)
в мире
карибское море
пит хегсет
марко рубио
дональд трамп
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты не ограничатся недавним ударом по предполагаемым венесуэльским наркоторговцам и будут действовать так же в отношении всех, кого считают "наркотеррористами", заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Одним лишь этим ударом не ограничится: любой другой, кто будет заниматься перевозками в этих водах и кого мы считаем признанным наркотеррористом, встретит ту же судьбу", - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News.Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военные нанесли удар по судну наркоторговцев в южной части Карибского моря. По словам президента Дональда Трампа, в ходе операции были ликвидированы 11 "террористов", предположительно связанных с группировкой "Поезд Арагуа".
сша, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, карибское море, пит хегсет, марко рубио, дональд трамп, министерство обороны сша
США, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Карибское море, Пит Хегсет, Марко Рубио, Дональд Трамп, Министерство обороны США
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты не ограничатся недавним ударом по предполагаемым венесуэльским наркоторговцам и будут действовать так же в отношении всех, кого считают "наркотеррористами", заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Одним лишь этим ударом не ограничится: любой другой, кто будет заниматься перевозками в этих водах и кого мы считаем признанным наркотеррористом, встретит ту же судьбу", - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военные нанесли удар по судну наркоторговцев в южной части Карибского моря. По словам президента Дональда Трампа, в ходе операции были ликвидированы 11 "террористов", предположительно связанных с группировкой "Поезд Арагуа".
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу
1 сентября, 22:22
 
СШАУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)В миреКарибское мореПит ХегсетМарко РубиоДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Заголовок открываемого материала