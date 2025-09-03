https://ria.ru/20250903/udar-2039403325.html

США пригрозили венесуэльским наркоторговцам новыми ударами

США пригрозили венесуэльским наркоторговцам новыми ударами

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты не ограничатся недавним ударом по предполагаемым венесуэльским наркоторговцам и будут действовать так же в отношении всех, кого считают "наркотеррористами", заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Одним лишь этим ударом не ограничится: любой другой, кто будет заниматься перевозками в этих водах и кого мы считаем признанным наркотеррористом, встретит ту же судьбу", - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News.Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военные нанесли удар по судну наркоторговцев в южной части Карибского моря. По словам президента Дональда Трампа, в ходе операции были ликвидированы 11 "террористов", предположительно связанных с группировкой "Поезд Арагуа".

