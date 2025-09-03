https://ria.ru/20250903/udar-2039355251.html
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские войска ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские войска ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", — рассказали там.Удар наносили дальнобойным оружием с воздуха и моря, а также ударными дронами.Кроме того, авиация и артиллерия при поддержке беспилотных войск поразили транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ, и 168 районов временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
