Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 03.09.2025 (обновлено: 15:32 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/udar-2039355251.html
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 03.09.2025
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские войска ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:23:00+03:00
2025-09-03T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_0:24:2481:1420_1920x0_80_0_0_7f07ac9adc1da3f4fb46166e226747e3.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские войска ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", — рассказали там.Удар наносили дальнобойным оружием с воздуха и моря, а также ударными дронами.Кроме того, авиация и артиллерия при поддержке беспилотных войск поразили транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ, и 168 районов временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
https://ria.ru/20250903/kupyansk-2039331958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_151:0:2330:1634_1920x0_80_0_0_38406d8e94179c71e1803595c44d36cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли групповой удар по используемой ВСУ топливной инфраструктуре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские войска ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", — рассказали там.
Кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска
Вчера, 12:13
Удар наносили дальнобойным оружием с воздуха и моря, а также ударными дронами.
Кроме того, авиация и артиллерия при поддержке беспилотных войск поразили транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ, и 168 районов временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала