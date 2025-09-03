Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве
АШХАБАД, 3 сен - РИА Новости. Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве в областях образования, интеллектуальной собственности, музейного дела и средств массовой информации, сообщает в среду официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
По ее данным, в ходе двусторонних встреч туркменской делегации с китайскими партнерами в рамках рабочего визита президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в КНР обсуждались перспективы развития сотрудничества в различных сферах. Стороны обсудили вопросы защиты интеллектуальной собственности, укрепления академических связей между вузами, развития музейного дела и взаимодействия СМИ, а также расширения инфраструктурных проектов в транспортной сфере и сотрудничества в энергетическом секторе.
По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, среди них: меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений министерства иностранных дел Туркменистана и Университетом Ланьчжоу; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере интеллектуальной собственности между министерством финансов и экономики Туркменистана и Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики; меморандум о взаимопонимании между Музеем изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши и Национальным музеем Китая; меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между туркменской редакцией электронной газеты "Altyn asyr" (Золотой век) и китайским изданием "Жэньминь жибао".