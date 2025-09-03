Рейтинг@Mail.ru
Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/turkmenija-2039270203.html
Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве
Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве - РИА Новости, 03.09.2025
Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве
Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве в областях образования, интеллектуальной собственности, музейного дела и средств массовой информации,... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:15:00+03:00
2025-09-03T08:15:00+03:00
в мире
китай
туркмения
сердар бердымухамедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842397569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94d0f6b5bda129095d595a40b5213753.jpg
АШХАБАД, 3 сен - РИА Новости. Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве в областях образования, интеллектуальной собственности, музейного дела и средств массовой информации, сообщает в среду официальная газета "Нейтральный Туркменистан". По ее данным, в ходе двусторонних встреч туркменской делегации с китайскими партнерами в рамках рабочего визита президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в КНР обсуждались перспективы развития сотрудничества в различных сферах. Стороны обсудили вопросы защиты интеллектуальной собственности, укрепления академических связей между вузами, развития музейного дела и взаимодействия СМИ, а также расширения инфраструктурных проектов в транспортной сфере и сотрудничества в энергетическом секторе. По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, среди них: меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений министерства иностранных дел Туркменистана и Университетом Ланьчжоу; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере интеллектуальной собственности между министерством финансов и экономики Туркменистана и Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики; меморандум о взаимопонимании между Музеем изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши и Национальным музеем Китая; меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между туркменской редакцией электронной газеты "Altyn asyr" (Золотой век) и китайским изданием "Жэньминь жибао".
https://ria.ru/20250903/kitay-2039197936.html
китай
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842397569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5901bfdea6389d57909372a1345629b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, туркмения, сердар бердымухамедов
В мире, Китай, Туркмения, Сердар Бердымухамедов
Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве

Туркмения и КНР договорились о сотрудничестве в сфере образования и СМИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Туркменистана
Флаг Туркменистана - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Туркменистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 3 сен - РИА Новости. Туркмения и КНР подписали ряд документов о сотрудничестве в областях образования, интеллектуальной собственности, музейного дела и средств массовой информации, сообщает в среду официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
По ее данным, в ходе двусторонних встреч туркменской делегации с китайскими партнерами в рамках рабочего визита президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в КНР обсуждались перспективы развития сотрудничества в различных сферах. Стороны обсудили вопросы защиты интеллектуальной собственности, укрепления академических связей между вузами, развития музейного дела и взаимодействия СМИ, а также расширения инфраструктурных проектов в транспортной сфере и сотрудничества в энергетическом секторе.
По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, среди них: меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений министерства иностранных дел Туркменистана и Университетом Ланьчжоу; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере интеллектуальной собственности между министерством финансов и экономики Туркменистана и Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики; меморандум о взаимопонимании между Музеем изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши и Национальным музеем Китая; меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между туркменской редакцией электронной газеты "Altyn asyr" (Золотой век) и китайским изданием "Жэньминь жибао".
Туристки в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
Вчера, 08:00
 
В миреКитайТуркменияСердар Бердымухамедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала