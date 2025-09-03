https://ria.ru/20250903/tunberg-2039395309.html

Флотилия Тунберг сделала техническую остановку на Менорке

2025-09-03T15:04:00+03:00

МАДРИД, 3 сег - РИА Новости. Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг, отправившаяся из Барселоны с гуманитарной миссией в поддержку Газы, в среду сделала техническую остановку на испанском острове Менорка, сообщает новостное агентство Europa Press. "Глобальная флотилия Сумуда сделала техническую остановку на Менорке в ночь на среду во время своего похода в сторону Газы", - пишет издание. Как сообщила немецкая активистка Ясемин Аджар, во вторник вечером суда заметили "первые дроны", которые, по её словам, зависли над каждым кораблем. По данным организаторов, в ближайшие дни к миссии присоединятся около 20 судов из Италии, Греции и Туниса. Экспедиция вышла из Барселоны в воскресенье с участием около 300 человек, включая экоактивистку Тунберг и бывшего мэра города Аду Колау, но вскоре была вынуждена вернуться из-за непогоды. После паузы, в понедельник вечером около 20 судов вновь вышли в море, однако часть из них снова оказалась вынуждена вернуться в порт. Цель участников - "прорыв блокады Газы, осуждение геноцида и открытие морского коридора для гуманитарной помощи". Активисты собираются доставить в сектор Газа еду, воду и лекарства. Это будет четвертая попытка прорвать блокаду сектора Газа в этом году и, как заявляется, крупнейшая за все время попытка прорвать блокаду палестинского региона по морю за 18 лет.

Варвара Скокшина

