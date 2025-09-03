https://ria.ru/20250903/tsentr-2039356196.html
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Грузское, Золотой Колодезь и Новотроицкое Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
