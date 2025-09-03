https://ria.ru/20250903/tsb-2039413863.html

ЦБ оценил потенциал роста ДМС

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ЦБ РФ видит большой потенциал роста добровольного медицинского страхования работодателями своих работников: объем сборов в этом сегменте за первое полугодие 2025 года увеличился на 16,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 128 миллиардов рублей, но застрахованными по ДМС в России являются менее четверти всех работников, говорится в опубликованном Банком России обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков. "ДМС остается элементом конкуренции компаний за работников и демонстрирует существенный рост. Потенциал дальнейшего роста сегмента остается высоким – менее четверти работников застрахованы работодателями по ДМС", - говорится в обзоре. "Крупнейший сегмент ДМС – страхование работодателем своих работников – вырос по итогам первого полугодия 2025 года до 127,8 миллиарда рублей", - отмечает ЦБ. Рост составил 16,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой результат авторы объясняют ростом общего числа застрахованных на 0,2 миллиона до 7 миллионов человек, а также повышением стоимости страховки из-за удорожания медицинских услуг и товаров. "Увеличение числа застрахованных сотрудников по ДМС вызвано желанием работодателей улучшить свою привлекательность на рынке труда в условиях высокой конкуренции за работников. Вместе с тем число застрахованных работодателями граждан по ДМС (15,7 миллиона человек на конец июня 2025 года) остается существенно ниже числа работающих людей в России (около 75 миллионов человек)", - говорится в документе. При этом по данным ЦБ, объем сборов по ДМС в целом по итогам первого полугодия снизился на 6,7% - до 161,3 миллиарда рублей. Регулятор объясняет это "снижением сегмента страхования иных граждан за счет снижения части взносов, приходящейся на страхование заемщиков".

