В Пензенской области объявили беспилотную опасность
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
безопасность
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, введены ограничения на работу мобильного интернета, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал Мельниченко.
пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
