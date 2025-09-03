Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-сервис для подтверждения перевозчиками потери дохода запустили в МО - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:33 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/transport--2039406439.html
Онлайн-сервис для подтверждения перевозчиками потери дохода запустили в МО
Онлайн-сервис для подтверждения перевозчиками потери дохода запустили в МО - РИА Новости, 03.09.2025
Онлайн-сервис для подтверждения перевозчиками потери дохода запустили в МО
В Московской области запустили новый онлайн-сервис, предназначенный для подтверждения сумм недополученного дохода транспортными компаниями региона. Об этом... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:33:00+03:00
2025-09-03T15:33:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909238755_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_874ceea25440fe1d2857c2e9d50e7bb3.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Московской области запустили новый онлайн-сервис, предназначенный для подтверждения сумм недополученного дохода транспортными компаниями региона. Об этом сообщил 360.ru.По информации мингосуправления Подмосковья, воспользоваться сервисом могут индивидуальные предприниматели и организации. Услуга доступна в разделе областного портала "Бизнесу" – "Транспорт" – "Другое"."Теперь перевозчики Подмосковья могут онлайн оформить компенсацию недополученных доходов за проезд льготников – без бумажных заявлений и визитов в ведомство. Это делает процесс предоставления услуги максимально удобным", – отметила глава ведомства Надежда Куртяник.После регистрации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) заявителям потребуется заполнить специальную форму, рассмотрение которой займет около десяти рабочих дней.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909238755_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6603857aefe009da1978fcf5a305298d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Онлайн-сервис для подтверждения перевозчиками потери дохода запустили в МО

© Медиаархив Московской Области/Пелагея ТихоноваМобильное приложение "Госуслуги Московской области"
Мобильное приложение Госуслуги Московской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Медиаархив Московской Области/Пелагея Тихонова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Московской области запустили новый онлайн-сервис, предназначенный для подтверждения сумм недополученного дохода транспортными компаниями региона. Об этом сообщил 360.ru.
По информации мингосуправления Подмосковья, воспользоваться сервисом могут индивидуальные предприниматели и организации. Услуга доступна в разделе областного портала "Бизнесу" – "Транспорт" – "Другое".
"Теперь перевозчики Подмосковья могут онлайн оформить компенсацию недополученных доходов за проезд льготников – без бумажных заявлений и визитов в ведомство. Это делает процесс предоставления услуги максимально удобным", – отметила глава ведомства Надежда Куртяник.
После регистрации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) заявителям потребуется заполнить специальную форму, рассмотрение которой займет около десяти рабочих дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала