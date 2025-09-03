https://ria.ru/20250903/transport--2039406439.html

Онлайн-сервис для подтверждения перевозчиками потери дохода запустили в МО

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Московской области запустили новый онлайн-сервис, предназначенный для подтверждения сумм недополученного дохода транспортными компаниями региона. Об этом сообщил 360.ru.По информации мингосуправления Подмосковья, воспользоваться сервисом могут индивидуальные предприниматели и организации. Услуга доступна в разделе областного портала "Бизнесу" – "Транспорт" – "Другое"."Теперь перевозчики Подмосковья могут онлайн оформить компенсацию недополученных доходов за проезд льготников – без бумажных заявлений и визитов в ведомство. Это делает процесс предоставления услуги максимально удобным", – отметила глава ведомства Надежда Куртяник.После регистрации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) заявителям потребуется заполнить специальную форму, рассмотрение которой займет около десяти рабочих дней.

