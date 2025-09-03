https://ria.ru/20250903/transport--2039406439.html
Онлайн-сервис для подтверждения перевозчиками потери дохода запустили в МО
Онлайн-сервис для подтверждения перевозчиками потери дохода запустили в МО - РИА Новости, 03.09.2025
Онлайн-сервис для подтверждения перевозчиками потери дохода запустили в МО
В Московской области запустили новый онлайн-сервис, предназначенный для подтверждения сумм недополученного дохода транспортными компаниями региона. Об этом... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:33:00+03:00
2025-09-03T15:33:00+03:00
2025-09-03T15:33:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909238755_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_874ceea25440fe1d2857c2e9d50e7bb3.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Московской области запустили новый онлайн-сервис, предназначенный для подтверждения сумм недополученного дохода транспортными компаниями региона. Об этом сообщил 360.ru.По информации мингосуправления Подмосковья, воспользоваться сервисом могут индивидуальные предприниматели и организации. Услуга доступна в разделе областного портала "Бизнесу" – "Транспорт" – "Другое"."Теперь перевозчики Подмосковья могут онлайн оформить компенсацию недополученных доходов за проезд льготников – без бумажных заявлений и визитов в ведомство. Это делает процесс предоставления услуги максимально удобным", – отметила глава ведомства Надежда Куртяник.После регистрации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) заявителям потребуется заполнить специальную форму, рассмотрение которой займет около десяти рабочих дней.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909238755_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6603857aefe009da1978fcf5a305298d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)