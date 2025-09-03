Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что Маск вернется в Республиканскую партию - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/tramp-2039519300.html
Трамп уверен, что Маск вернется в Республиканскую партию
Трамп уверен, что Маск вернется в Республиканскую партию - РИА Новости, 03.09.2025
Трамп уверен, что Маск вернется в Республиканскую партию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность, что у американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска нет иного выбора, кроме как вернуться... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T23:29:00+03:00
2025-09-03T23:29:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022435127_0:0:2972:1672_1920x0_80_0_0_49a5b3d79ad2db50f23e8c43165c3c0c.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность, что у американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска нет иного выбора, кроме как вернуться обратно в Республиканскую партию. "Я не думаю, что у него есть выбор. Что он собирается сделать - присоединиться к радикальным левым безумцам?" - заявил Трамп в интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу на вопрос, вернется ли Маск в Республиканскую партию. Глава Белого дома также сообщил, что считает Маска здравомыслящим и хорошим человеком, который столкнулся с "некоторыми трудностями". "Он всегда мне нравился. Он мне нравится и сейчас", - добавил американский лидер. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
https://ria.ru/20250709/mask-2028029229.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022435127_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_fab92245d6e3bc8fa2de221e610a1261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп уверен, что Маск вернется в Республиканскую партию

Трамп: у Маска нет иного выбора, кроме как вернуться в Республиканскую партию

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность, что у американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска нет иного выбора, кроме как вернуться обратно в Республиканскую партию.
«
"Я не думаю, что у него есть выбор. Что он собирается сделать - присоединиться к радикальным левым безумцам?" - заявил Трамп в интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу на вопрос, вернется ли Маск в Республиканскую партию.
Глава Белого дома также сообщил, что считает Маска здравомыслящим и хорошим человеком, который столкнулся с "некоторыми трудностями".
"Он всегда мне нравился. Он мне нравится и сейчас", - добавил американский лидер.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Илон Маск показал свое истинное лицо
9 июля, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала