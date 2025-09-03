Трамп уверен, что Маск вернется в Республиканскую партию
Трамп: у Маска нет иного выбора, кроме как вернуться в Республиканскую партию
Дональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность, что у американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска нет иного выбора, кроме как вернуться обратно в Республиканскую партию.
"Я не думаю, что у него есть выбор. Что он собирается сделать - присоединиться к радикальным левым безумцам?" - заявил Трамп в интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу на вопрос, вернется ли Маск в Республиканскую партию.
Глава Белого дома также сообщил, что считает Маска здравомыслящим и хорошим человеком, который столкнулся с "некоторыми трудностями".
"Он всегда мне нравился. Он мне нравится и сейчас", - добавил американский лидер.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
