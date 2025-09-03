https://ria.ru/20250903/tramp-2039509098.html

Трамп имел в виду Зеленского, анонсируя разговор с Путиным, пишет AFP

Агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя администрации президента США Дональда Трампа, утверждает, что американский лидер, анонсируя телефонный разговор

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя администрации президента США Дональда Трампа, утверждает, что американский лидер, анонсируя телефонный разговор ранее, имел в виду разговор с Владимиром Зеленским, а не с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в среду Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме, отвечая на вопрос о том, когда он примет решение по истечению отведенного им же срока для встречи между российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским, заявил, что намерен вскоре "с ним" переговорить. Позднее Франс Пресс со ссылкой на чиновника Белого дома сообщало, что Трамп в четверг созвонится с Зеленским. "Президент Трамп имел в виду Зеленского", - приводит агентство слова неназванного чиновника Белого дома. По данным Франс Пресс, разговор состоится в четверг, 4 сентября.

