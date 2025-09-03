https://ria.ru/20250903/tramp-2039495737.html

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным - РИА Новости, 03.09.2025

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T19:26:00+03:00

2025-09-03T19:26:00+03:00

2025-09-03T19:51:00+03:00

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным."У меня отличные отношения с президентом РФ", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

