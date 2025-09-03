Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
19:25 03.09.2025 (обновлено: 20:49 03.09.2025)
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вскоре переговорить с Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.09.2025
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вскоре переговорить с Владимиром Путиным."Скоро у меня будет беседа с ним. Я узнаю, что мы будем делать", — заявил он на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.Трамп подчеркнул, что он в хороших отношениях с Путиным. При этом американский лидер предупредил, что у него остаются "фаза два" и "фаза три" мер на случай неудовлетворительного темпа украинского урегулирования.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вскоре переговорить с Владимиром Путиным.
"Скоро у меня будет беседа с ним. Я узнаю, что мы будем делать", — заявил он на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что он в хороших отношениях с Путиным. При этом американский лидер предупредил, что у него остаются "фаза два" и "фаза три" мер на случай неудовлетворительного темпа украинского урегулирования.

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
