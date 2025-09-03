https://ria.ru/20250903/tramp-2039495454.html
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным - РИА Новости, 03.09.2025
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вскоре переговорить с Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T19:25:00+03:00
2025-09-03T19:25:00+03:00
2025-09-03T20:49:00+03:00
в мире
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
аляска
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вскоре переговорить с Владимиром Путиным."Скоро у меня будет беседа с ним. Я узнаю, что мы будем делать", — заявил он на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.Трамп подчеркнул, что он в хороших отношениях с Путиным. При этом американский лидер предупредил, что у него остаются "фаза два" и "фаза три" мер на случай неудовлетворительного темпа украинского урегулирования.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250903/tramp-2039489645.html
https://ria.ru/20250902/tramp-2039213868.html
украина
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ff8c114c221bc975dbf686d458e71b2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, аляска, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Аляска, Владимир Зеленский