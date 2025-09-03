Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным - РИА Новости, 03.09.2025
19:18 03.09.2025 (обновлено: 21:14 03.09.2025)
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным."Скоро у меня будет беседа с ним, я узнаю, что мы будем делать", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.Трамп заявил, что у него "отличные отношения" с президентом РФ.
дональд трамп, владимир путин, в мире, сша, россия
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Скоро у меня будет беседа с ним, я узнаю, что мы будем делать", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
Трамп заявил, что у него "отличные отношения" с президентом РФ.
