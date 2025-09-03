https://ria.ru/20250903/tramp-2039493795.html

Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным

Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. 03.09.2025

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным."Скоро у меня будет беседа с ним, я узнаю, что мы будем делать", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.Трамп заявил, что у него "отличные отношения" с президентом РФ.

