Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. 03.09.2025
2025-09-03T19:18:00+03:00
2025-09-03T19:18:00+03:00
2025-09-03T21:14:00+03:00
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным."Скоро у меня будет беседа с ним, я узнаю, что мы будем делать", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.Трамп заявил, что у него "отличные отношения" с президентом РФ.
