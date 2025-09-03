Рейтинг@Mail.ru
19:14 03.09.2025 (обновлено: 19:37 03.09.2025)
Трамп высказался о том, что его не пригласили на парад в Пекине
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не занимает тот факт, что его не пригласили на празднование 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны."Никогда даже не думал об этом до этого момента. Никогда не думал, что меня пригласят. Мне бы не следовало там находиться", - сказал Трамп журналистам в ответ на ремарку, что его не пригласили на парад.При этом Трамп назвал празднования в Пекине красивыми и очень впечатляющими."Я понял, зачем они это делали — они надеялись, что я буду смотреть, и я действительно смотрел", - сказал президент США.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
"Никогда даже не думал об этом до этого момента. Никогда не думал, что меня пригласят. Мне бы не следовало там находиться", - сказал Трамп журналистам в ответ на ремарку, что его не пригласили на парад.
При этом Трамп назвал празднования в Пекине красивыми и очень впечатляющими.
"Я понял, зачем они это делали — они надеялись, что я буду смотреть, и я действительно смотрел", - сказал президент США.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Это победа". На Западе высоко оценили визит Путина в Китай
Вчера, 18:59
 
