https://ria.ru/20250903/tramp-2039492087.html
Трамп высказался о том, что его не пригласили на парад в Пекине
Трамп высказался о том, что его не пригласили на парад в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Трамп высказался о том, что его не пригласили на парад в Пекине
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не занимает тот факт, что его не пригласили на празднование 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T19:14:00+03:00
2025-09-03T19:14:00+03:00
2025-09-03T19:37:00+03:00
пекин
в мире
военный парад в пекине в 2025 году
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_bb4f0dbe5121adf8ebca2487cd4d76a1.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не занимает тот факт, что его не пригласили на празднование 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны."Никогда даже не думал об этом до этого момента. Никогда не думал, что меня пригласят. Мне бы не следовало там находиться", - сказал Трамп журналистам в ответ на ремарку, что его не пригласили на парад.При этом Трамп назвал празднования в Пекине красивыми и очень впечатляющими."Я понял, зачем они это делали — они надеялись, что я буду смотреть, и я действительно смотрел", - сказал президент США.
https://ria.ru/20250903/putin-2039488000.html
пекин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_154:0:2821:2000_1920x0_80_0_0_7ab26abe86a8844f5be795cd5d29eb4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, в мире, военный парад в пекине в 2025 году, дональд трамп, сша
Пекин, В мире, Военный парад в Пекине в 2025 году, Дональд Трамп, США
Трамп высказался о том, что его не пригласили на парад в Пекине
Трамп заявил, что даже не думал о том, что его не пригласили на парад в Пекине