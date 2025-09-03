https://ria.ru/20250903/tramp-2039492087.html

Трамп высказался о том, что его не пригласили на парад в Пекине

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не занимает тот факт, что его не пригласили на празднование 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны."Никогда даже не думал об этом до этого момента. Никогда не думал, что меня пригласят. Мне бы не следовало там находиться", - сказал Трамп журналистам в ответ на ремарку, что его не пригласили на парад.При этом Трамп назвал празднования в Пекине красивыми и очень впечатляющими."Я понял, зачем они это делали — они надеялись, что я буду смотреть, и я действительно смотрел", - сказал президент США.

