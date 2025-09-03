https://ria.ru/20250903/tramp-2039490557.html

Трамп рассказал об отношениях с лидерами России, Китая и КНДР

Трамп рассказал об отношениях с лидерами России, Китая и КНДР

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на просьбу прокомментировать его же слова о якобы готовящемся РФ, КНР и КНДР "заговоре" против США заявил о хороших отношениях с собравшимися в Китае лидерами этих стран."У меня хорошие отношения со всеми ними. Мы выясним, насколько (хорошие), в течение недели или двух", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать свои же слова о "заговоре" против США.Комментируя военный парад в Пекине, он ранее обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Глава РФ Владимир Путин позднее заявил, что следует воспринимать эти слова с юмором.

