Трамп рассказал об отношениях с лидерами России, Китая и КНДР
Трамп рассказал об отношениях с лидерами России, Китая и КНДР - РИА Новости, 03.09.2025
Трамп рассказал об отношениях с лидерами России, Китая и КНДР
Президент США Дональд Трамп на просьбу прокомментировать его же слова о якобы готовящемся РФ, КНР и КНДР "заговоре" против США заявил о хороших отношениях с...
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на просьбу прокомментировать его же слова о якобы готовящемся РФ, КНР и КНДР "заговоре" против США заявил о хороших отношениях с собравшимися в Китае лидерами этих стран."У меня хорошие отношения со всеми ними. Мы выясним, насколько (хорошие), в течение недели или двух", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать свои же слова о "заговоре" против США.Комментируя военный парад в Пекине, он ранее обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Глава РФ Владимир Путин позднее заявил, что следует воспринимать эти слова с юмором.
