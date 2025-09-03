Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у него нет послания для Путина
19:06 03.09.2025
Трамп заявил, что у него нет послания для Путина
Трамп заявил, что у него нет послания для Путина
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что у него нет послания для российского лидера Владимира Путина, отметив, что тот "знает" о его позиции. РИА Новости, 03.09.2025
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что у него нет послания для российского лидера Владимира Путина, отметив, что тот "знает" о его позиции. "У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Ранее в среду Путин заявил, что Россия видит искреннее желание администрации Трампа найти решение украинского конфликта.
Трамп заявил, что у него нет послания для Путина

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что у него нет послания для российского лидера Владимира Путина, отметив, что тот "знает" о его позиции.
"У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Ранее в среду Путин заявил, что Россия видит искреннее желание администрации Трампа найти решение украинского конфликта.
