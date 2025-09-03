https://ria.ru/20250903/tramp-2039489645.html

Трамп заявил, что у него нет послания для Путина

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что у него нет послания для российского лидера Владимира Путина, отметив, что тот "знает" о его позиции.

в мире

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что у него нет послания для российского лидера Владимира Путина, отметив, что тот "знает" о его позиции. "У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Ранее в среду Путин заявил, что Россия видит искреннее желание администрации Трампа найти решение украинского конфликта.

