Трамп заявил о готовности разместить больше американских военных в Польше

Трамп заявил о готовности разместить больше американских военных в Польше

США могут разместить больше своих военных в Польше при соответствующем желании Варшавы, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.09.2025

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. США могут разместить больше своих военных в Польше при соответствующем желании Варшавы, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы разместим там еще, если они захотят", – сказал он в Белом доме.

