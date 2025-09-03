https://ria.ru/20250903/tramp-2039489127.html
Трамп заявил о готовности разместить больше американских военных в Польше
Трамп заявил о готовности разместить больше американских военных в Польше - РИА Новости, 03.09.2025
Трамп заявил о готовности разместить больше американских военных в Польше
США могут разместить больше своих военных в Польше при соответствующем желании Варшавы, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.09.2025
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. США могут разместить больше своих военных в Польше при соответствующем желании Варшавы, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы разместим там еще, если они захотят", – сказал он в Белом доме.
