Американские солдаты останутся в Польше, заявил Трамп

2025-09-03T18:52:00+03:00

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский контингент останется в Польше."Да, я думаю, да", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.Президент США устроил для польского коллеги демонстрацию американской техники: в небе над Вашингтоном пролетели четыре F-16 и четыре F-35. Трамп показывал самолеты и в 2019 году тогдашнему польскому лидеру Анджею Дуде, принимая его в Белом доме.

