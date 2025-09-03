Рейтинг@Mail.ru
Суд в США счел, что Трамп незаконно прибег к "Акту об иностранных врагах" - РИА Новости, 03.09.2025
07:32 03.09.2025 (обновлено: 07:38 03.09.2025)
Суд в США счел, что Трамп незаконно прибег к "Акту об иностранных врагах"
Суд в США счел, что Трамп незаконно прибег к "Акту об иностранных врагах" - РИА Новости, 03.09.2025
Суд в США счел, что Трамп незаконно прибег к "Акту об иностранных врагах"
Апелляционный суд США постановил, что президент страны Дональд Трамп незаконно прибег к "Акту об иностранных врагах" 1798 года для депортации венесуэльцев,... РИА Новости, 03.09.2025
в мире
сша
сальвадор
техас
дональд трамп
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Апелляционный суд США постановил, что президент страны Дональд Трамп незаконно прибег к "Акту об иностранных врагах" 1798 года для депортации венесуэльцев, передает телеканал CNN со ссылкой на судебное решение. В марте агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация Трампа депортирует в Сальвадор около 300 предполагаемых членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа" для содержания в тюрьме сроком на один год, пока Штаты определяют их дальнейшую судьбу. "Федеральный апелляционный суд ... во вторник заявил, что применение президентом Дональдом Трампом "Акта об иностранных врагах" для быстрой депортации предполагаемых членов венесуэльских банд является незаконным", - говорится в материале телеканала. Кроме того, как сообщает CNN, суд заблокировал применение акта в штатах Техас, Луизиана и Миссисипи. Венесуэльцы были высланы из страны на основании "Акта об иностранных врагах" 1798 года, который в последний раз применялся в США после атаки на Перл-Харбор. Данный закон, как пояснялось, дает полномочия президенту в ускоренном порядке высылать уроженцев, граждан, жителей или подданных "враждебной страны или правительства", когда против нее объявлена война или когда она угрожала или пыталась совершить нападение на территорию Соединенных Штатов. Верховный суд США в апреле разрешил американской администрации продолжить депортации нелегальных мигрантов, пользуясь полномочиями военного времени.
сша
сальвадор
техас
в мире, сша, сальвадор, техас, дональд трамп
В мире, США, Сальвадор, Техас, Дональд Трамп
Суд в США счел, что Трамп незаконно прибег к "Акту об иностранных врагах"

Суд в США счел незаконным применение Трампом закона 1798 года для депортаций

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Апелляционный суд США постановил, что президент страны Дональд Трамп незаконно прибег к "Акту об иностранных врагах" 1798 года для депортации венесуэльцев, передает телеканал CNN со ссылкой на судебное решение.
В марте агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация Трампа депортирует в Сальвадор около 300 предполагаемых членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа" для содержания в тюрьме сроком на один год, пока Штаты определяют их дальнейшую судьбу.
"Федеральный апелляционный суд ... во вторник заявил, что применение президентом Дональдом Трампом "Акта об иностранных врагах" для быстрой депортации предполагаемых членов венесуэльских банд является незаконным", - говорится в материале телеканала.
Кроме того, как сообщает CNN, суд заблокировал применение акта в штатах Техас, Луизиана и Миссисипи.
Венесуэльцы были высланы из страны на основании "Акта об иностранных врагах" 1798 года, который в последний раз применялся в США после атаки на Перл-Харбор. Данный закон, как пояснялось, дает полномочия президенту в ускоренном порядке высылать уроженцев, граждан, жителей или подданных "враждебной страны или правительства", когда против нее объявлена война или когда она угрожала или пыталась совершить нападение на территорию Соединенных Штатов.
Верховный суд США в апреле разрешил американской администрации продолжить депортации нелегальных мигрантов, пользуясь полномочиями военного времени.
