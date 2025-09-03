Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об ударе по судну с наркотиками венесуэльской банды - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 03.09.2025 (обновлено: 00:48 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/tramp-2039224056.html
Трамп заявил об ударе по судну с наркотиками венесуэльской банды
Трамп заявил об ударе по судну с наркотиками венесуэльской банды - РИА Новости, 03.09.2025
Трамп заявил об ударе по судну с наркотиками венесуэльской банды
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил в среду, что американские ВС нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды "Трен де арагуа"... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T00:31:00+03:00
2025-09-03T00:48:00+03:00
в мире
вооруженные силы сша
сша
венесуэла
карибское море
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил в среду, что американские ВС нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды "Трен де арагуа" в международных водах, ликвидировав 11 террористов."Удар был нанесен, когда террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США. В результате удара погибли 11 террористов. Ни один военнослужащий США не пострадал", - написал он.Трамп отметил, что удар был нанесен по судну венесуэльской преступной группировка "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), ранее признанной террористической организацией в США. Американский лидер вновь выдвинул утверждения, что та якобы контролируется президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.Использование американских военных кораблей в Карибском море не связано с реальной борьбой с наркотрафиком, заявил ранее в интервью РИА Новости командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро.Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.
https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html
https://ria.ru/20250902/ssha-2039215452.html
сша
венесуэла
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы сша, сша, венесуэла, карибское море, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Вооруженные силы США, США, Венесуэла, Карибское море, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Трамп заявил об ударе по судну с наркотиками венесуэльской банды

ВС США нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды Трен де Арагуа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил в среду, что американские ВС нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды "Трен де арагуа" в международных водах, ликвидировав 11 террористов.
"Удар был нанесен, когда террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США. В результате удара погибли 11 террористов. Ни один военнослужащий США не пострадал", - написал он.
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
США приостановили все программы по борьбе с наркотиками в Мексике
14 февраля, 04:06
Трамп отметил, что удар был нанесен по судну венесуэльской преступной группировка "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), ранее признанной террористической организацией в США. Американский лидер вновь выдвинул утверждения, что та якобы контролируется президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Использование американских военных кораблей в Карибском море не связано с реальной борьбой с наркотрафиком, заявил ранее в интервью РИА Новости командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Рубио заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море
Вчера, 22:33
 
В миреВооруженные силы СШАСШАВенесуэлаКарибское мореНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала