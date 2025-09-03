Трамп заявил об ударе по судну с наркотиками венесуэльской банды
ВС США нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды Трен де Арагуа
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил в среду, что американские ВС нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды "Трен де арагуа" в международных водах, ликвидировав 11 террористов.
"Удар был нанесен, когда террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США. В результате удара погибли 11 террористов. Ни один военнослужащий США не пострадал", - написал он.
Трамп отметил, что удар был нанесен по судну венесуэльской преступной группировка "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), ранее признанной террористической организацией в США. Американский лидер вновь выдвинул утверждения, что та якобы контролируется президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Использование американских военных кораблей в Карибском море не связано с реальной борьбой с наркотрафиком, заявил ранее в интервью РИА Новости командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.