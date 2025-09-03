Сотрудники военкомата на западе Украины похитили священника УПЦ, пишут СМИ
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины похитили священника кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери их Софии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Марко, сообщает в среду телеканал "Первый казацкий".
"Работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили клирика кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и Софии УПЦ Василия Марко. Незаконное задержание дьякона произошло вчера. Священнослужителя до сих пор не выпускают", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Там уточнили, что в Тернопольской епархии насильно мобилизовали уже восемь священнослужителей. "Духовенство епархии также просит молитв за мобилизованных священников Тернопольской епархии: о. Пафнутия, о. Игоря, о. Игоря, о. Георгия, о. Георгия, о. Иоанна, о. Георгия, о. Василия", - говорится в сообщении.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа сообщил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
