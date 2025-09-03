Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги
09:41 03.09.2025 (обновлено: 10:18 03.09.2025)
В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена, передает корреспондент РИА Новости.Армия обороны Израиля ранее сообщила, что зафиксировала ракетный пуск со стороны Йемена и предпринимает попытки перехвата.По данным системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов и городов центральной части страны.
2025
В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги после пуска ракет из Йемена

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена, передает корреспондент РИА Новости.
Армия обороны Израиля ранее сообщила, что зафиксировала ракетный пуск со стороны Йемена и предпринимает попытки перехвата.
По данным системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов и городов центральной части страны.
