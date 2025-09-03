https://ria.ru/20250903/tel-aviv-2039287026.html
В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.09.2025
В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:41:00+03:00
2025-09-03T09:41:00+03:00
2025-09-03T10:18:00+03:00
тель-авив
йемен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039294755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cf16b066f6e97611d35453382e3dd85.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена, передает корреспондент РИА Новости.Армия обороны Израиля ранее сообщила, что зафиксировала ракетный пуск со стороны Йемена и предпринимает попытки перехвата.По данным системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов и городов центральной части страны.
https://ria.ru/20250903/izrail-2039221182.html
тель-авив
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039294755_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cfa8b42764274f37e7c2b219fc55ea1c.jpg
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-03T09:41
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, йемен, в мире
В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги после пуска ракет из Йемена