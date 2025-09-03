https://ria.ru/20250903/tel-aviv-2039287026.html

В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.09.2025

В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T09:41:00+03:00

2025-09-03T09:41:00+03:00

2025-09-03T10:18:00+03:00

тель-авив

йемен

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039294755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cf16b066f6e97611d35453382e3dd85.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена, передает корреспондент РИА Новости.Армия обороны Израиля ранее сообщила, что зафиксировала ракетный пуск со стороны Йемена и предпринимает попытки перехвата.По данным системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов и городов центральной части страны.

https://ria.ru/20250903/izrail-2039221182.html

тель-авив

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена, передает корреспондент РИА Новости 2025-09-03T09:41 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тель-авив, йемен, в мире