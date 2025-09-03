Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Южной" группировки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 03.09.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Южной" группировки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 200 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 200 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильиновка, Константиновка, Николаевка и Платоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Российские военнослужащие. Архивное фото
Кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска
