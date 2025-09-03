https://ria.ru/20250903/svo-2039355881.html

Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 03.09.2025

Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T13:24:00+03:00

2025-09-03T13:24:00+03:00

2025-09-03T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_0:302:2978:1977_1920x0_80_0_0_b81c832781527f5f60eb77ebafdcba90.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Глинское, Купянск в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2039092339.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область