Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
2025-09-03T13:24:00+03:00
2025-09-03T13:24:00+03:00
2025-09-03T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Глинское, Купянск в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
