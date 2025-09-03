Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 03.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 03.09.2025 (обновлено: 13:38 03.09.2025)
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 03.09.2025
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Глинское, Купянск в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2025
2 сентября, 14:27
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
