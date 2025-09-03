Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне войск "Север" - РИА Новости, 03.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 03.09.2025 (обновлено: 13:31 03.09.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне войск "Север"
Киев за сутки потерял до 135 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 135 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица, Пролетарское и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Уды Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 135 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица, Пролетарское и Юнаковка Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Уды Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2025
2 сентября, 14:27
Специальная военная операция на Украине
 
 
