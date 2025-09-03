https://ria.ru/20250903/svo-2039355053.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне войск "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне войск "Север" - РИА Новости, 03.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне войск "Север"
Киев за сутки потерял до 135 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:22:00+03:00
2025-09-03T13:22:00+03:00
2025-09-03T13:31:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 135 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица, Пролетарское и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Уды Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне войск "Север"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зоне действия войск "Север"