Бывший аналитик ЦРУ рассказал, что ожидает Украину после конца СВО - РИА Новости, 03.09.2025
01:30 03.09.2025
Бывший аналитик ЦРУ рассказал, что ожидает Украину после конца СВО
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. СВО закончится уничтожением ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."В начале (СВО. — Прим. ред.) Владимир Путин сказал, что у них две цели: демилитаризировать и денацифицировать Украину. Как можно сделать это? Нужно уничтожить ее армию", — сказал он.Как считает Джонсон, это будет продолжаться, пока Украина не подпишет капитуляцию.Ранее хакерская группировка KillNet рассказала РИА Новости о взломе базы данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести. Согласно этим данным, речь идет о 1,7 миллиона военных с 2022 года. Киевский режим отказался признавать эти цифры.
Бывший аналитик ЦРУ рассказал, что ожидает Украину после конца СВО

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: СВО закончится уничтожением ВСУ

© AP Photo / Rodrigo AbdСобака на дороге на Украине
Собака на дороге на Украине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Собака на дороге на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. СВО закончится уничтожением ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"В начале (СВО. — Прим. ред.) Владимир Путин сказал, что у них две цели: демилитаризировать и денацифицировать Украину. Как можно сделать это? Нужно уничтожить ее армию", — сказал он.
Как считает Джонсон, это будет продолжаться, пока Украина не подпишет капитуляцию.
Ранее хакерская группировка KillNet рассказала РИА Новости о взломе базы данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести. Согласно этим данным, речь идет о 1,7 миллиона военных с 2022 года. Киевский режим отказался признавать эти цифры.
