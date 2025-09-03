https://ria.ru/20250903/svedeniya-2039306949.html
Москва запросила у Пекина разъяснения об условиях въезда россиян
Москва запросила у Пекина разъяснения об условиях въезда россиян - РИА Новости, 03.09.2025
Москва запросила у Пекина разъяснения об условиях въезда россиян
Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда россиян в рамках решения о безвизовом въезде в КНР, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:57:00+03:00
2025-09-03T10:57:00+03:00
2025-09-03T11:09:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда россиян в рамках решения о безвизовом въезде в КНР, сообщили в МИД РФ."МИД России получена официальная нота посольства КНР в Москве относительно введения с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года китайскими властями в одностороннем порядке безвизового режима въезда на срок до 30 дней для российских граждан, владельцев общегражданских паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями, частным визитом, а также для транзитного проезда. У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.По поступлении соответствующей информации от китайской стороны она будет размещена на интернет-портале министерства, добавили в ведомстве.
