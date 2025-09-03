Рейтинг@Mail.ru
Суд в Болонье назначил новое заседание по делу украинца Кузнецова - РИА Новости, 03.09.2025
19:22 03.09.2025 (обновлено: 19:34 03.09.2025)
Суд в Болонье назначил новое заседание по делу украинца Кузнецова
Суд в Болонье назначил новое заседание по делу украинца Кузнецова - РИА Новости, 03.09.2025
Суд в Болонье назначил новое заседание по делу украинца Кузнецова
Апелляционный суд Болоньи назначил на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, арестованного арестованного в... РИА Новости, 03.09.2025
болонья
германия
северный поток
авария на "северных потоках"
Болонья, 3 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи назначил на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, арестованного арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, запросив ФРГ об условиях его содержания в случае выдачи, заявил журналиста адвокат Никола Канестрини."Апелляционный суд лишь обязал Германию сообщить нам, в каких условиях он будет содержаться в случае выдачи, поскольку с 2016 года Суд Европейского Союза постановил, что выдача невозможна, если условия содержания под стражей являются бесчеловечными и унижающими достоинство. Кроме того, существует доклад Национального агентства по предупреждению пыток за 2024 год, в котором прямо указано, что в немецких тюрьмах не всегда соблюдаются права человека и, следовательно, человеческое достоинство", заявил адвокат по завершении заседания."Следующее слушание состоится 9 сентября, и мы надеемся, что Германия предоставит эту информацию к этому времени" - сказал Канестрини.
болонья, германия, северный поток, авария на "северных потоках"
Болонья, Германия, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Суд в Болонье назначил новое заседание по делу украинца Кузнецова

Суд в Болонье назначил новое заседание по делу украинца Кузнецова на 9 сентября

Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ
Фото подозреваемого по делу о подрыве Северного потока, опубликованное итальянскими СМИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ. Архивное фото
Болонья, 3 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи назначил на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, арестованного арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, запросив ФРГ об условиях его содержания в случае выдачи, заявил журналиста адвокат Никола Канестрини.
«
"Апелляционный суд лишь обязал Германию сообщить нам, в каких условиях он будет содержаться в случае выдачи, поскольку с 2016 года Суд Европейского Союза постановил, что выдача невозможна, если условия содержания под стражей являются бесчеловечными и унижающими достоинство. Кроме того, существует доклад Национального агентства по предупреждению пыток за 2024 год, в котором прямо указано, что в немецких тюрьмах не всегда соблюдаются права человека и, следовательно, человеческое достоинство", заявил адвокат по завершении заседания.
"Следующее слушание состоится 9 сентября, и мы надеемся, что Германия предоставит эту информацию к этому времени" - сказал Канестрини.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
У подозреваемого в подрыве "Северных потоков" были два сообщника, пишут СМИ
14 августа 2024, 17:28
 
