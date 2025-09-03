https://ria.ru/20250903/sud-2039495189.html

Суд в Болонье назначил новое заседание по делу украинца Кузнецова

Болонья, 3 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи назначил на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, арестованного арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, запросив ФРГ об условиях его содержания в случае выдачи, заявил журналиста адвокат Никола Канестрини."Апелляционный суд лишь обязал Германию сообщить нам, в каких условиях он будет содержаться в случае выдачи, поскольку с 2016 года Суд Европейского Союза постановил, что выдача невозможна, если условия содержания под стражей являются бесчеловечными и унижающими достоинство. Кроме того, существует доклад Национального агентства по предупреждению пыток за 2024 год, в котором прямо указано, что в немецких тюрьмах не всегда соблюдаются права человека и, следовательно, человеческое достоинство", заявил адвокат по завершении заседания."Следующее слушание состоится 9 сентября, и мы надеемся, что Германия предоставит эту информацию к этому времени" - сказал Канестрини.

