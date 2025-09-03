https://ria.ru/20250903/sud-2039462839.html
Суд вынес приговор членам украинской ДРГ, планировавшим теракты в России
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 26 до 28 лет лишения свободы четырех членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые, как считает следствие, планировали теракты на военных и энергетических объектах в РФ, сообщили РИА Новости в инстанции."Фигурантам назначены сроки от 26 до 28 лет",- сказали в суде.На скамье подсудимых Андрей Антоненко, Андрей Кулиш, Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко. Им вменяется ряд статей УК РФ, в том числе совершение и подготовка терактов.Антоненко получил самый наибольший срок в 28 лет, Мазуренко - 27 лет, Кулиш и Ткаченко по 26 лет каждый. Все они по решению суда первые пять лет должны провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Кроме того, фигурантам назначили штрафы от 1,7 до 2 миллионов рублей.В конце августа 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности диверсионно-террористической группы, состоящей из сотрудников СБУ военной разведки Украины и службы специальных операций министерства обороны Украины.Хорошо вооруженные диверсанты проникли в Россию с целью устроить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В Навельском районе Брянской области двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения, сообщала ФСБ.
