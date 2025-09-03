https://ria.ru/20250903/sud-2039411879.html
Суд оставил в СИЗО жену пермского правозащитника Файзулина
Суд оставил в СИЗО жену пермского правозащитника Файзулина - РИА Новости, 03.09.2025
Суд оставил в СИЗО жену пермского правозащитника Файзулина
Суд апелляционной инстанции по делу о финансировании экстремистской деятельности оставил без изменения меру пресечения в виде ареста для Ирины Файзулиной - жены РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:50:00+03:00
2025-09-03T15:50:00+03:00
2025-09-03T15:50:00+03:00
россия
пермский край
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ПЕРМЬ, 3 сен - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции по делу о финансировании экстремистской деятельности оставил без изменения меру пресечения в виде ареста для Ирины Файзулиной - жены пермского правозащитника, экс-полицейского Артема Файзулина, сообщили РИА Новости в краевом суде. На прошлой неделе Ленинский райсуд избрал Файзулиной меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября по делу о финансировании структур ФБК*. Решение было обжаловано. "Определение районного суда оставлено без изменения", - рассказали в суде. Также в среду днем краевой суд рассмотрел жалобу на решение об отправке в СИЗО до 20 октября по аналогичной статье березниковской активистки Елены Гусевой. В результате мера пресечения ей оставлена прежней. Ранее ряд местных СМИ указывал, что в конце августа к Файзулиным в Пермском крае пришли с обыском силовики. У супругов изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
https://ria.ru/20250819/efremov-2036283754.html
https://ria.ru/20250708/shtraf-2028032889.html
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пермский край, фонд борьбы с коррупцией, происшествия
Россия, Пермский край, Фонд борьбы с коррупцией, Происшествия
Суд оставил в СИЗО жену пермского правозащитника Файзулина
Суд оставил под арестом жену правозащитника Файзулина по делу о донатах ФБК