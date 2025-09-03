https://ria.ru/20250903/sud-2039411879.html

Суд оставил в СИЗО жену пермского правозащитника Файзулина

Суд оставил в СИЗО жену пермского правозащитника Файзулина - РИА Новости, 03.09.2025

Суд оставил в СИЗО жену пермского правозащитника Файзулина

Суд апелляционной инстанции по делу о финансировании экстремистской деятельности оставил без изменения меру пресечения в виде ареста для Ирины Файзулиной - жены

ПЕРМЬ, 3 сен - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции по делу о финансировании экстремистской деятельности оставил без изменения меру пресечения в виде ареста для Ирины Файзулиной - жены пермского правозащитника, экс-полицейского Артема Файзулина, сообщили РИА Новости в краевом суде. На прошлой неделе Ленинский райсуд избрал Файзулиной меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября по делу о финансировании структур ФБК*. Решение было обжаловано. "Определение районного суда оставлено без изменения", - рассказали в суде. Также в среду днем краевой суд рассмотрел жалобу на решение об отправке в СИЗО до 20 октября по аналогичной статье березниковской активистки Елены Гусевой. В результате мера пресечения ей оставлена прежней. Ранее ряд местных СМИ указывал, что в конце августа к Файзулиным в Пермском крае пришли с обыском силовики. У супругов изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована

