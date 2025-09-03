Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение жалоб Иванова и Филатова на приговор - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/sud-2039411226.html
Суд отложил рассмотрение жалоб Иванова и Филатова на приговор
Суд отложил рассмотрение жалоб Иванова и Филатова на приговор - РИА Новости, 03.09.2025
Суд отложил рассмотрение жалоб Иванова и Филатова на приговор
Первый апелляционный суд отложил на 9 сентября рассмотрение жалоб экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бывшего главы "Оборонлогистики" Антона Филатова на... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:49:00+03:00
2025-09-03T15:49:00+03:00
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
оборонстрой
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:168:1201:843_1920x0_80_0_0_e0966c09423e1173e73145a64e0b9b55.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд отложил на 9 сентября рассмотрение жалоб экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бывшего главы "Оборонлогистики" Антона Филатова на приговор по делу о растрате, чтобы последний смог найти себе адвоката, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение жалоб Иванова, Филатова продолжится 9 сентября, Филатов расторг соглашение с защитниками, суд дал ему время заключить новое соглашение с адвокатом", - сказал собеседник агентства. В понедельник коллегия из тройки судей приступила к пересмотру приговора бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его подчиненному, бывшему главе "Оборонлогистики" Антону Филатову. Дело слушается в закрытом режиме. В первый день заседания суд отказал гражданской жене Тимура Иванова Марии Китаевой в востановлении срока для подачи жалобы на приговор. Как рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев, в ходе обыска в квартире ее мамы были изъяты деньги отца, чем были затронуты непосредственно ее права, поскольку спустя неделю после оглашения приговора умер ее отец, а она вступила в наследство как прямой наследник. Однако во время траурных событий она пропустила срок подачи жалобы. Кроме того, адвокат рассказал, что другой фигурант Антон Филатов заявил в суде, что не получал копию приговора, а подпись в расписке поддельная. Он просил провести почерковедческую экспертизу, но суд отказал и ему. Защита заявила отвод коллегии судей, но он также был отклонен. Мусаев обратил внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, тем не менее, суд посчитал это незначительной причиной и начал рассмотрение апелляционных жалоб других защитников. Второй день рассмотрения закончился отказом Филатова от своих адвокатов. На третий день, в среду, суд отложил рассмотрение из-за отсутствия представителей защиты у Филатова. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов - суд также удовлетворил полностью.
https://ria.ru/20250903/blinovskiy-2039382378.html
https://ria.ru/20250903/prigovor-2039410584.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:150:1200:1050_1920x0_80_0_0_e59166670016b5f212af5ce78cce3063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тимур иванов, московский городской суд, оборонстрой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, ОборонСтрой, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отложил рассмотрение жалоб Иванова и Филатова на приговор

Суд отложил на 9 сентября рассмотрение жалоб Иванова и Филатова на приговор

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд отложил на 9 сентября рассмотрение жалоб экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бывшего главы "Оборонлогистики" Антона Филатова на приговор по делу о растрате, чтобы последний смог найти себе адвоката, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение жалоб Иванова, Филатова продолжится 9 сентября, Филатов расторг соглашение с защитниками, суд дал ему время заключить новое соглашение с адвокатом", - сказал собеседник агентства.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Суд признал законным решение о ликвидации одной из компаний Блиновского
Вчера, 14:22
В понедельник коллегия из тройки судей приступила к пересмотру приговора бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его подчиненному, бывшему главе "Оборонлогистики" Антону Филатову.
Дело слушается в закрытом режиме.
В первый день заседания суд отказал гражданской жене Тимура Иванова Марии Китаевой в востановлении срока для подачи жалобы на приговор. Как рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев, в ходе обыска в квартире ее мамы были изъяты деньги отца, чем были затронуты непосредственно ее права, поскольку спустя неделю после оглашения приговора умер ее отец, а она вступила в наследство как прямой наследник. Однако во время траурных событий она пропустила срок подачи жалобы. Кроме того, адвокат рассказал, что другой фигурант Антон Филатов заявил в суде, что не получал копию приговора, а подпись в расписке поддельная. Он просил провести почерковедческую экспертизу, но суд отказал и ему. Защита заявила отвод коллегии судей, но он также был отклонен.
Мусаев обратил внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, тем не менее, суд посчитал это незначительной причиной и начал рассмотрение апелляционных жалоб других защитников. Второй день рассмотрения закончился отказом Филатова от своих адвокатов. На третий день, в среду, суд отложил рассмотрение из-за отсутствия представителей защиты у Филатова.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов - суд также удовлетворил полностью.
Виталий Тоакэ в суде - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Тоакэ
Вчера, 15:46
 
ПроисшествияТимур ИвановМосковский городской судОборонСтройСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала