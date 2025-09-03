https://ria.ru/20250903/sud-2039407032.html

Жительница Екатеринбурга отсудила у ТЦ почти миллион рублей за травму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга отсудила у торгового центра более 900 тысяч рублей за перелом ноги, полученный из-за наледи на входе, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным ведомства, екатеринбурженка поскользнулась в тамбуре входной группы при входе в ТЦ и получила сложный перелом ноги, ее увезли на "скорой". На лечение и восстановление она потратила более 100 тысяч рублей, а также вынуждена была отложить поездку в отпуск, за которую уже внесла предоплату. Она обратилась в Следственный комитет с заявлением о проведении проверки в отношении собственника здания ООО "Мега инвест" в связи с некачественным оказанием услуг потребителю, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда женщина обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, требуя взыскать с собственника ТЦ 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, материальные затраты в сумме 162 688 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, а также расходы по оплате услуг представителя. "Изучив представленные доказательства по делу, Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования, взыскал с ООО "Мега инвест" компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, убытки – 143 188 рублей, штраф – 321 594 рубля, 30 тысяч рублей на оплату услуг представителя и 589 рублей почтовых расходов"- говорится в сообщении пресс-службы. Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляцию, однако Свердловский областной суд оставил ее без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

