13:19 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/sud-2039354174.html
Суд Болоньи рассмотрит экстрадицию украинца Кузнецова в ФРГ по видеосвязи
БОЛОНЬЯ, 3 сен – РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в режиме видеосвязи, заявил журналистам авдокат Никола Канестрини."Так как Германия разыскивает его за саботаж, а Италия перевела это обвинение в статью о терроризме, его перевели в тюрьму с повышенным уровнем безопасности, откуда он выступит по видеосвязи", - заявил он перед заседанием.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
БОЛОНЬЯ, 3 сен – РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в режиме видеосвязи, заявил журналистам авдокат Никола Канестрини.
"Так как Германия разыскивает его за саботаж, а Италия перевела это обвинение в статью о терроризме, его перевели в тюрьму с повышенным уровнем безопасности, откуда он выступит по видеосвязи", - заявил он перед заседанием.
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Подозреваемого в подрыве Северных потоков могут выдать Германии
Вчера, 00:45
 
Заголовок открываемого материала