Суд Болоньи рассмотрит экстрадицию украинца Кузнецова в ФРГ по видеосвязи
БОЛОНЬЯ, 3 сен – РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в режиме видеосвязи, заявил журналистам авдокат Никола Канестрини."Так как Германия разыскивает его за саботаж, а Италия перевела это обвинение в статью о терроризме, его перевели в тюрьму с повышенным уровнем безопасности, откуда он выступит по видеосвязи", - заявил он перед заседанием.
