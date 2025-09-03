Рейтинг@Mail.ru
Суд отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест" - РИА Новости, 03.09.2025
Суд отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест"
Суд отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест"
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, ранее он был арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Суд изменил меру пресечения Дмитрию Фосману, отпустил его из СИЗО под домашний арест", - сказал собеседник агентства. Заседание прошло в закрытом режиме. Защита отказалась от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Тверской суд Москвы арестовал Фосмана в апреле, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Защита неоднократно просила смягчить ему меру пресечения, указывая на наличие у него на иждивении трех несовершеннолетних детей и престарелой матери. Кроме того, адвокаты настаивали, что ему требуется проведение медицинских обследований, прием препаратов и ежедневные прогулки не менее 2 часов. Также защита не раз указывала, что нахождение Фосмана в СИЗО может привести к банкротству компании или иным негативным экономическим и социальным последствиям. ГК "Благо" - один из ведущих производителей растительных масел в России, ее продукция экспортируется в 29 стран, говорится на официальном сайте компании. В 2024 году ушел из жизни основатель компании Аркадий Фосман - брат арестованного в апреле Дмитрия Фосмана. На сайте компании указывается, что Фосман занимает пост гендиректора компании "Благо Инвест" с 2022 года. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыГенеральный директор ООО "Компания Благо" Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Генеральный директор ООО "Компания Благо" Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, ранее он был арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд изменил меру пресечения Дмитрию Фосману, отпустил его из СИЗО под домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Заседание прошло в закрытом режиме. Защита отказалась от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.
Тверской суд Москвы арестовал Фосмана в апреле, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Защита неоднократно просила смягчить ему меру пресечения, указывая на наличие у него на иждивении трех несовершеннолетних детей и престарелой матери.
Кроме того, адвокаты настаивали, что ему требуется проведение медицинских обследований, прием препаратов и ежедневные прогулки не менее 2 часов. Также защита не раз указывала, что нахождение Фосмана в СИЗО может привести к банкротству компании или иным негативным экономическим и социальным последствиям.
ГК "Благо" - один из ведущих производителей растительных масел в России, ее продукция экспортируется в 29 стран, говорится на официальном сайте компании. В 2024 году ушел из жизни основатель компании Аркадий Фосман - брат арестованного в апреле Дмитрия Фосмана.
На сайте компании указывается, что Фосман занимает пост гендиректора компании "Благо Инвест" с 2022 года. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.
