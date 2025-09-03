https://ria.ru/20250903/sud-2039259173.html

Суд отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест"

Суд отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест" - РИА Новости, 03.09.2025

Суд отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест"

Тверской суд Москвы отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, ранее он был арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T06:31:00+03:00

2025-09-03T06:31:00+03:00

2025-09-03T06:31:00+03:00

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009432412_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_9af8d12204eedec036000bb82dd00853.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отпустил из СИЗО гендиректора компании "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, ранее он был арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Суд изменил меру пресечения Дмитрию Фосману, отпустил его из СИЗО под домашний арест", - сказал собеседник агентства. Заседание прошло в закрытом режиме. Защита отказалась от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Тверской суд Москвы арестовал Фосмана в апреле, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Защита неоднократно просила смягчить ему меру пресечения, указывая на наличие у него на иждивении трех несовершеннолетних детей и престарелой матери. Кроме того, адвокаты настаивали, что ему требуется проведение медицинских обследований, прием препаратов и ежедневные прогулки не менее 2 часов. Также защита не раз указывала, что нахождение Фосмана в СИЗО может привести к банкротству компании или иным негативным экономическим и социальным последствиям. ГК "Благо" - один из ведущих производителей растительных масел в России, ее продукция экспортируется в 29 стран, говорится на официальном сайте компании. В 2024 году ушел из жизни основатель компании Аркадий Фосман - брат арестованного в апреле Дмитрия Фосмана. На сайте компании указывается, что Фосман занимает пост гендиректора компании "Благо Инвест" с 2022 года. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.

https://ria.ru/20241015/mosgorsud-1978140338.html

https://ria.ru/20250121/sledstvie-1994722727.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, происшествия