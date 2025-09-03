https://ria.ru/20250903/strelba-2039403611.html

В Симферополе устроили стрельбу из травмата, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку из-за стрельбы в Симферополе из травматического пистолета, в которой пострадали два молодых человека, сообщает в среду пресс-служба МВД Крыма. "Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на молодых людей. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. Устанавливаются личности нарушителей", - говорится в сообщении. По предварительным данным полиции, несколько человек, находясь на улице Бородина вблизи круглосуточного алкогольного магазина, вели себя вызывающе и провоцировали прохожих. "После того, как очевидцы сделали им замечание, один из правонарушителей произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону двоих молодых мужчин", - говорится в сообщении. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.

