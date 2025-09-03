Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе устроили стрельбу из травмата, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.09.2025
15:27 03.09.2025
В Симферополе устроили стрельбу из травмата, есть пострадавшие
В Симферополе устроили стрельбу из травмата, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.09.2025
В Симферополе устроили стрельбу из травмата, есть пострадавшие
Полиция начала проверку из-за стрельбы в Симферополе из травматического пистолета, в которой пострадали два молодых человека, сообщает в среду пресс-служба МВД... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:27:00+03:00
2025-09-03T15:27:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку из-за стрельбы в Симферополе из травматического пистолета, в которой пострадали два молодых человека, сообщает в среду пресс-служба МВД Крыма. "Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на молодых людей. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. Устанавливаются личности нарушителей", - говорится в сообщении. По предварительным данным полиции, несколько человек, находясь на улице Бородина вблизи круглосуточного алкогольного магазина, вели себя вызывающе и провоцировали прохожих. "После того, как очевидцы сделали им замечание, один из правонарушителей произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону двоих молодых мужчин", - говорится в сообщении. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.
симферополь
республика крым
россия
происшествия, симферополь, республика крым, россия
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Россия
В Симферополе устроили стрельбу из травмата, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку из-за стрельбы в Симферополе из травматического пистолета, в которой пострадали два молодых человека, сообщает в среду пресс-служба МВД Крыма.
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на молодых людей. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. Устанавливаются личности нарушителей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, несколько человек, находясь на улице Бородина вблизи круглосуточного алкогольного магазина, вели себя вызывающе и провоцировали прохожих.
"После того, как очевидцы сделали им замечание, один из правонарушителей произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону двоих молодых мужчин", - говорится в сообщении.
Пострадавших с различными травмами госпитализировали.
ПроисшествияСимферопольРеспублика КрымРоссия
 
 
