Путин объяснил принципы работы стран ШОС
Путин объяснил принципы работы стран ШОС - РИА Новости, 03.09.2025
Путин объяснил принципы работы стран ШОС
Страны ШОС не думают о том, как "обыграть", а стараются лучшим образом организовать собственную работу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:15:00+03:00
2025-09-03T17:15:00+03:00
2025-09-03T17:26:00+03:00
владимир путин
шос
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Страны ШОС не думают о том, как "обыграть", а стараются лучшим образом организовать собственную работу, заявил президент России Владимир Путин."У нас все настроено на работу, прежде всего, конечно, на работу между собой с позитивным заделом... Мы думаем не о том, чтобы как бы и кого-то, значит, "обставить", кого-то "обыграть" или в философии соперничества достичь лучших результатов. Нет. Мы просто думаем о том, как организовать лучшим образом свою собственную работу и за счет объединения усилий добиваться положительных результатов", - сказал Путин журналистам.
