https://ria.ru/20250903/strana-2039451402.html

Путин объяснил принципы работы стран ШОС

Путин объяснил принципы работы стран ШОС - РИА Новости, 03.09.2025

Путин объяснил принципы работы стран ШОС

Страны ШОС не думают о том, как "обыграть", а стараются лучшим образом организовать собственную работу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:15:00+03:00

2025-09-03T17:15:00+03:00

2025-09-03T17:26:00+03:00

владимир путин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Страны ШОС не думают о том, как "обыграть", а стараются лучшим образом организовать собственную работу, заявил президент России Владимир Путин."У нас все настроено на работу, прежде всего, конечно, на работу между собой с позитивным заделом... Мы думаем не о том, чтобы как бы и кого-то, значит, "обставить", кого-то "обыграть" или в философии соперничества достичь лучших результатов. Нет. Мы просто думаем о том, как организовать лучшим образом свою собственную работу и за счет объединения усилий добиваться положительных результатов", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250903/putin-2039446884.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, шос