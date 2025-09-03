https://ria.ru/20250903/stoletie-2039186061.html

"До 100 лет не доживем". Происходящее с человечеством встревожило ученых

"До 100 лет не доживем". Происходящее с человечеством встревожило ученых - РИА Новости, 03.09.2025

"До 100 лет не доживем". Происходящее с человечеством встревожило ученых

Люди привыкли, что средняя ожидаемая продолжительность жизни постоянно увеличивается. На протяжении всего XX века каждое новое поколение жило дольше предыдущего РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T08:00:00+03:00

2025-09-03T08:00:00+03:00

2025-09-03T08:03:00+03:00

наука

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785281730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eace6ea992b0968e5e638d4db21137e.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Люди привыкли, что средняя ожидаемая продолжительность жизни постоянно увеличивается. На протяжении всего XX века каждое новое поколение жило дольше предыдущего — казалось, скоро будет достигнут рубеж в 100 лет. Однако новое исследование ставит эти мечты под сомнение: по какой-то причине рост показателя резко замедлился. И последствия могут быть серьезными.Догнать рекордсменкуЖанна Луиза Кальман из городка Арль на юго-востоке Франции умерла 4 августа 1997-го. Ее жизнь была практически ничем не примечательной, за исключением продолжительности: к моменту ухода в мир иной ей было 122 года, пять месяцев и четырнадцать дней. По крайней мере, по официальной версии, хотя есть подозрения, что возраст завышен. Достижение до сих пор остается рекордным и служит своеобразным ориентиром для всего человечества. Неслучайно тост "Дожить до 120" — один из самых популярных на застольях.Научно-технический прогресс и развитие здравоохранения в ХХ веке дали повод думать, что увеличение среднего срока жизни до трехзначной цифры вполне реально. Некоторые работы подкрепляли оптимизм.В 2023-м американские экономисты Дэвид Маккарти и По-Лин Ванг, вооружившись методами байесовской статистики, проанализировали данные по 19 развитым странам за последние сто с лишним лет. И выяснили, что раньше продолжительность жизни повышалась в основном за счет того, что молодые умирали реже, тогда как старики — примерно в те же годы, что и раньше. Однако у поколений, родившихся после 1910-го, стал отодвигаться и сам предельный срок жизни.Исследователи сделали вывод, что поколения, которые побьют рекорды по продолжительности жизни, попросту еще слишком молоды. Самые старые из них только недавно перешагнули 110-летний рубеж. А те, кто умирал в последние десятилетия, принадлежат к более ранним когортам, которые не успели в полной мере воспользоваться "отсрочкой" смертности.Однако свежая работа международной группы демографов опровергает эти расчеты.Без прорывовМасштабное исследование, основанное на анализе данных из 23 стран с высоким уровнем дохода, показало: для поколений, родившихся после 1939-го, рост продолжительности жизни существенно замедлится.Ключевая причина — исчерпание ресурса для снижения смертности в самом молодом возрасте. Более половины общего прогнозируемого замедления связано с улучшением показателей именно среди детей до пяти лет. Достижения медицины и гигиены в XX веке уже совершили настоящую революцию, сократив детскую смертность до очень низких значений. Дальнейший прогресс хотя и возможен, но будет даваться гораздо труднее и не сможет вносить такой же вклад в общий прирост лет жизни, как раньше, считают авторы работы.Используя шесть различных методов прогнозирования, ученые установили, что темпы роста продолжительности жизни замедлятся на 37-52 процента по сравнению с показателями прошлого века. Это означает, что вместо исторического прироста примерно в 0,46 года за поколение новые когорты будут прибавлять лишь около 0,20-0,29 года. То есть ни одно из исследуемых поколений (вплоть до родившихся в 2000-м) с высокой вероятностью не достигнет ожидаемой продолжительности жизни в 100 лет.Даже если будущие медицинские прорывы превзойдут все прогнозы, кардинально развернуть эту тенденцию для ныне живущих людей будет крайне сложно, считают авторы."Беспрецедентный рост продолжительности жизни, достигнутый человечеством в первой половине XX века, по всей видимости, вряд ли повторится в обозримом будущем, — говорит один из авторов работы, Эктор Пифарре-и-Аролас из американской Школы общественных дел Ла Фоллетта. — Без каких-либо серьезных прорывов, значительно продлевающих жизнь человека, такого стремительного роста, как в начале XX века, не будет, даже если бы выживаемость взрослых увеличилась вдвое быстрее, чем мы прогнозируем".Эпоха гарантированного значительного увеличения продолжительности жизни каждого нового поколения подходит к концу — и это окажет существенное влияние на общество, считают эксперты."Ясно одно"Хотя исследование проводили на материале развитых стран, спад имеет глобальный характер, отмечает директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", профессор, доктор медицинских наук Марина Велданова."Замедление связано в основном с тем, что улучшения в области смертности среди детей и молодых людей замедлились или остановились. В прошлом именно снижение смертности в молодом возрасте стало главным драйвером роста продолжительности жизни, но сейчас этот потенциал, похоже, исчерпан", — констатирует она.Пока неясно, остались ли возможности для значительных улучшений. Некоторые эксперты считают, что дополнительный толчок могут дать снижение смертности в среднем возрасте и достижения в медицине, особенно в борьбе с возрастными болезнями, отмечает Велданова."Но, судя по текущим данным, даже самые прогрессивные меры вряд ли смогут полностью обратить тенденцию замедления. Впрочем, это не означает, что предел человеческой жизни уже достигнут", — говорит эксперт.По ее мнению, продолжительность жизни зависит не только от биологических ограничений, но и от социально-экономических факторов, таких как неравенство, стресс, экологические проблемы и доступность медицинских технологий.В свою очередь, авторы исследования отмечают, что их работа важна не только для государственных органов, но и для частных лиц: от того, как долго мы собираемся жить, зависят личные решения о сбережениях, выходе на пенсию и долгосрочном планировании. Возможно, кому-то придется пересмотреть свои ожидания.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция