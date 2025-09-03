https://ria.ru/20250903/status-2039371525.html
В МВД рассказали, как урегулировать правовой статус иностранцам
В МВД рассказали, как урегулировать правовой статус иностранцам - РИА Новости, 03.09.2025
В МВД рассказали, как урегулировать правовой статус иностранцам
Осталась неделя до окончания возможности урегулировать правовой статус иностранцам, которые утратили законные основания для пребывания в России, с 11 сентября... РИА Новости, 03.09.2025
общество
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Осталась неделя до окончания возможности урегулировать правовой статус иностранцам, которые утратили законные основания для пребывания в России, с 11 сентября сделать это будет невозможно, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Остается неделя до окончания возможности, предоставленной иностранцам, которые утратили законные основания для пребывания в нашей стране, урегулировать правовой статус… Урегулировать правовое положение с 11 сентября 2025 года будет невозможно", - говорится в сообщении. В МВД отметили, что с 11 сентября в отношении указанных иностранцев до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем. "Сделать это (урегулировать правовой статус - ред.) можно, обратившись в филиал ФГУП "ПВС" МВД России (по месту фактического проживания), ГБУ г. Москвы ММЦ "Сахарово" (для лиц, проживающих в г. Москве), ближайшее подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России", - заключили в управлении.
В МВД рассказали, как урегулировать правовой статус иностранцам
МВД: иностранцы могут урегулировать правовой статус до 11 сентября
