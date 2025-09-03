https://ria.ru/20250903/ssha-2039519129.html

Мексика и США согласовали программу приграничной безопасности

МЕХИКО, 3 сен - РИА Новости. Президент Мексика и США согласовали программу сотрудничества в области приграничной безопасности и борьбы с преступностью, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам встречи с госсекретарём США Марко Рубио. "В ходе дружественной встречи с государственным секретарём Соединённых Штатов Марко Рубио мы договорились о программе сотрудничества по безопасности границы и применению закона после нескольких месяцев работы. Она основана на четырёх принципах: взаимность, уважение к суверенитету и территориальной целостности, общая, но дифференцированная ответственность, а также взаимное доверие", - написала Шейнбаум в своем блоге соцсети X. Как следует из совместного коммюнике МИД Мексики и госдепартамента США, сотрудничество направлено на совместную борьбу с транснациональной организованной преступностью за счёт укрепления взаимодействия национальных силовых и судебных структур двух стран. Отмечается, что работа будет вестись также по линии противодействия нелегальной миграции через границу. Особое внимание стороны намерены уделить мерам по пресечению трафика фентанила и других наркотиков, а также нелегальной торговли оружием. В документе подчёркивается, что конкретные и незамедлительные действия позволят повысить безопасность на общей границе. Соглашением предусмотрено создание группы высокого уровня, которая будет регулярно собираться для оценки выполнения обязательств, включая шаги по борьбе с картелями, ликвидации подпольных тоннелей, пресечению незаконных финансовых потоков, а также предотвращению краж топлива. Координация, как отмечается в коммюнике, уже позволила добиться прогресса в обеспечении приграничной безопасности, сокращении трафика фентанила и обмене разведданными в рамках национальных правовых систем. Мексика и США также намерены усилить сотрудничество в сфере здравоохранения, включая проведение совместных кампаний по профилактике злоупотребления наркотиками и опиоидами.

