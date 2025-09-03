https://ria.ru/20250903/ssha-2039508435.html

Медиа-союзники Трампа Newsmax и Fox News судятся из-за новостной монополии

Медиа-союзники Трампа Newsmax и Fox News судятся из-за новостной монополии - РИА Новости, 03.09.2025

Медиа-союзники Трампа Newsmax и Fox News судятся из-за новостной монополии

Американский телеканал Newsmax подал антимонопольный иск против принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку вещательной компании Fox News с обвинением в... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T21:02:00+03:00

2025-09-03T21:02:00+03:00

2025-09-03T21:02:00+03:00

сша

флорида

руперт мердок

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880565390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56c8fd54ec401bc63b43c39c7bc22308.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский телеканал Newsmax подал антимонопольный иск против принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку вещательной компании Fox News с обвинением в незаконном подавлении конкуренции на рынке платного телевидения консервативного толка. Как Newsmax, так и Fox News считаются в США медиа-ресурсами, активно поддерживающими президента США Дональда Трампа и его политику. "Корпорация Fox уже долгое время ведет ограничивающую конкуренцию практику с целью усиления и сохранения своего доминирования на рынке платного телевизионного новостного вещания для правоориентированной аудитории США. Это привело к подавлению конкуренции, что наносит ущерб потребителям, конкуренции в целом и компании Newsmax Broadcasting (истец), в частности", - говорится в иске, поданном в окружной суд в штате Флорида. Копия жалобы опубликована телеканалом Newsmax.

https://ria.ru/20250128/tramp-1995996907.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, флорида, руперт мердок, дональд трамп, в мире