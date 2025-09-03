Рейтинг@Mail.ru
21:02 03.09.2025
Медиа-союзники Трампа Newsmax и Fox News судятся из-за новостной монополии
Медиа-союзники Трампа Newsmax и Fox News судятся из-за новостной монополии
сша
флорида
руперт мердок
дональд трамп
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский телеканал Newsmax подал антимонопольный иск против принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку вещательной компании Fox News с обвинением в незаконном подавлении конкуренции на рынке платного телевидения консервативного толка. Как Newsmax, так и Fox News считаются в США медиа-ресурсами, активно поддерживающими президента США Дональда Трампа и его политику. "Корпорация Fox уже долгое время ведет ограничивающую конкуренцию практику с целью усиления и сохранения своего доминирования на рынке платного телевизионного новостного вещания для правоориентированной аудитории США. Это привело к подавлению конкуренции, что наносит ущерб потребителям, конкуренции в целом и компании Newsmax Broadcasting (истец), в частности", - говорится в иске, поданном в окружной суд в штате Флорида. Копия жалобы опубликована телеканалом Newsmax.
сша, флорида, руперт мердок, дональд трамп
США, Флорида, Руперт Мердок, Дональд Трамп, В мире
Логотип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке
© AP Photo / Yuki Iwamura
Логотип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский телеканал Newsmax подал антимонопольный иск против принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку вещательной компании Fox News с обвинением в незаконном подавлении конкуренции на рынке платного телевидения консервативного толка.
Как Newsmax, так и Fox News считаются в США медиа-ресурсами, активно поддерживающими президента США Дональда Трампа и его политику.
«
"Корпорация Fox уже долгое время ведет ограничивающую конкуренцию практику с целью усиления и сохранения своего доминирования на рынке платного телевизионного новостного вещания для правоориентированной аудитории США. Это привело к подавлению конкуренции, что наносит ущерб потребителям, конкуренции в целом и компании Newsmax Broadcasting (истец), в частности", - говорится в иске, поданном в окружной суд в штате Флорида.
Копия жалобы опубликована телеканалом Newsmax.
