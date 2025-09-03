https://ria.ru/20250903/ssha-2039491874.html

США могут вывести военных из других стран, заявил Трамп

США могут вывести военных из других стран, заявил Трамп

США могут вывести военных из других стран, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут быть выведены "из других стран", но не из Польши.

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут быть выведены "из других стран", но не из Польши. "Никогда даже не думали об этом. Думаем об этом в контексте других стран, но не Польши", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме. Трамп заявил, что удовлетворен уровнем трат Варшавы на оборону.

