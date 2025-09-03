Рейтинг@Mail.ru
США могут вывести военных из других стран, заявил Трамп
19:11 03.09.2025
США могут вывести военных из других стран, заявил Трамп
США могут вывести военных из других стран, заявил Трамп - РИА Новости, 03.09.2025
США могут вывести военных из других стран, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут быть выведены "из других стран", но не из Польши. РИА Новости, 03.09.2025
в мире
польша
сша
варшава
дональд трамп
кароль навроцкий
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут быть выведены "из других стран", но не из Польши. "Никогда даже не думали об этом. Думаем об этом в контексте других стран, но не Польши", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме. Трамп заявил, что удовлетворен уровнем трат Варшавы на оборону.
польша
сша
варшава
в мире, польша, сша, варшава, дональд трамп, кароль навроцкий
В мире, Польша, США, Варшава, Дональд Трамп, Кароль Навроцкий
США могут вывести военных из других стран, заявил Трамп

Трамп заявил, что США могут вывести войска из других стран, но не из Польши

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут быть выведены "из других стран", но не из Польши.
«
"Никогда даже не думали об этом. Думаем об этом в контексте других стран, но не Польши", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
Трамп заявил, что удовлетворен уровнем трат Варшавы на оборону.
Трамп заявил о готовности разместить больше американских военных в Польше
Трамп заявил о готовности разместить больше американских военных в Польше
Вчера, 19:03
 
В миреПольшаСШАВаршаваДональд ТрампКароль Навроцкий
 
 
