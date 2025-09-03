https://ria.ru/20250903/ssha-2039390424.html

Работники Минздрава США потребовали отставки Кеннеди-младшего

Работники Минздрава США потребовали отставки Кеннеди-младшего

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более тысячи бывших и действующих сотрудников министерства здравоохранения США (HHS) потребовали отставки главы ведомства Роберта Кеннеди-младшего, сообщает издание Hill со ссылкой на письмо, адресованное самому министру и членам американского конгресса. "Более одной тысячи действующих и бывших сотрудников министерства здравоохранения и социального обеспечения (HHS) требуют, чтобы министр Роберт Кеннеди-младший подал в отставку после того, как снял с поста директора Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также после других его действий, которые, как они говорят, ставят "под удар здоровье нации", - говорится в публикации издания со ссылкой на письмо. В письме Кеннеди-младшего обвиняют в том числе в том, что он назначает на должности "политических идеологов", которые выдают себя за экспертов и манипулируют данными, чтобы подогнать их под нужные выводы, а также в том, что он продолжает словесные нападки на работников собственного министерства. Ранее девять бывших глав Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в открытом обращении забили тревогу, заявив, что политика администрации президента США Дональд Трампа ставит под угрозу здоровье нации. По их словам, то, что Кеннеди-младший сделал с CDC и системой общественного здравоохранения, не похоже ни на что, с чем когда-либо сталкивалась страна. Среди авторов обращения - бывшие руководители санитарного ведомства США как при республиканских, так и демократических администрациях. В конце августа агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что как минимум 600 сотрудников CDC были сокращены в рамках политики администрации Трампа по снижению госрасходов. Кеннеди-младший ранее объявил о сокращении порядка 20 тысяч штатных сотрудников в рамках реформ под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). В начале июля федеральный судья Мелисса Дюбоз в штате Род-Айленд заблокировала планы администрации по массовым увольнениям сотрудников и масштабной реорганизации министерства здравоохранения. Сенаторы-демократы начали расследование по факту увольнения Кеннеди-младшим всех 17 членов консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), занимавшегося вопросами вакцинации, передало агентство Рейтер со ссылкой на письмо сенаторов из комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, адресованное Кеннеди.

