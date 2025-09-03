Рейтинг@Mail.ru
В США двух сотрудников FEMA уволили за просмотр порно - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/ssha-2039230940.html
В США двух сотрудников FEMA уволили за просмотр порно
В США двух сотрудников FEMA уволили за просмотр порно - РИА Новости, 03.09.2025
В США двух сотрудников FEMA уволили за просмотр порно
Два сотрудника Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) были уволены за просмотр на работе порно, в том числе с элементами зоофилии и... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:04:00+03:00
2025-09-03T02:04:00+03:00
в мире
сша
fema
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/88/1480858895_0:81:3191:1876_1920x0_80_0_0_4b93bb6c4e6297c129143d243fe4f907.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два сотрудника Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) были уволены за просмотр на работе порно, в том числе с элементами зоофилии и расизма, сообщает издание New York Post со ссылкой на заявление главы ведомства Кристи Ноэм. "Эти лица имели доступ к критически важной информации и разведданным, и им было поручено защищать американцев от чрезвычайных ситуаций, а вместо этого они смотрели порно... И по крайней мере в одном случае потребляемая порнография имела расовый подтекст и включала сцены зоофилии", - цитирует издание заявление Ноэм. Подчеркивается, что один из потерявших работу сотрудников имел нездоровые фантазии о пчелах, а также вбивал в чат-бот сексуализированные реплики о них, чтобы потом их прослушивать. Издание отмечает, что оба запятнавших репутацию сотрудника работали в изолированном и малонаселенном Центре экстренных операций FEMA в Маунт-Уэзер штата Вирджиния, в ответственность которого входит защита США от чрезвычайных ситуаций национального масштаба, терактов и ядерных катастроф. Попались же уволенные сотрудники, так как использовали для просмотра порно устройства, выданные самим ведомством. "Под руководством президента (Дональда - ред.) Трампа мы наводим порядок в FEMA, чтобы это неэффективное ведомство работало на благо американского народа так, как ему и было задумано... Десятилетиями эти бюрократы занимались всем, чем только можно, кроме защиты американского народа от стихийных бедствий. Этому должен быть положен конец", - подытожила Ноэм.
https://ria.ru/20250414/surgut-2011185523.html
https://ria.ru/20241009/tsru-1977248026.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/88/1480858895_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_1eb9803fba4136c175448f4bb3cf55b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, fema
В мире, США, FEMA
В США двух сотрудников FEMA уволили за просмотр порно

Сотрудников FEMA уволили за просмотр порно с элементами зоофилии и расизма

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке
Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два сотрудника Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) были уволены за просмотр на работе порно, в том числе с элементами зоофилии и расизма, сообщает издание New York Post со ссылкой на заявление главы ведомства Кристи Ноэм.
"Эти лица имели доступ к критически важной информации и разведданным, и им было поручено защищать американцев от чрезвычайных ситуаций, а вместо этого они смотрели порно... И по крайней мере в одном случае потребляемая порнография имела расовый подтекст и включала сцены зоофилии", - цитирует издание заявление Ноэм.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Мэрия Сургута объяснила запрет чиновникам лайкать порно
14 апреля, 16:27
Подчеркивается, что один из потерявших работу сотрудников имел нездоровые фантазии о пчелах, а также вбивал в чат-бот сексуализированные реплики о них, чтобы потом их прослушивать.
Издание отмечает, что оба запятнавших репутацию сотрудника работали в изолированном и малонаселенном Центре экстренных операций FEMA в Маунт-Уэзер штата Вирджиния, в ответственность которого входит защита США от чрезвычайных ситуаций национального масштаба, терактов и ядерных катастроф. Попались же уволенные сотрудники, так как использовали для просмотра порно устройства, выданные самим ведомством.
"Под руководством президента (Дональда - ред.) Трампа мы наводим порядок в FEMA, чтобы это неэффективное ведомство работало на благо американского народа так, как ему и было задумано... Десятилетиями эти бюрократы занимались всем, чем только можно, кроме защиты американского народа от стихийных бедствий. Этому должен быть положен конец", - подытожила Ноэм.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ
9 октября 2024, 16:45
 
В миреСШАFEMA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала