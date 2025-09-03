https://ria.ru/20250903/ssha-2039230940.html

В США двух сотрудников FEMA уволили за просмотр порно

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два сотрудника Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) были уволены за просмотр на работе порно, в том числе с элементами зоофилии и расизма, сообщает издание New York Post со ссылкой на заявление главы ведомства Кристи Ноэм. "Эти лица имели доступ к критически важной информации и разведданным, и им было поручено защищать американцев от чрезвычайных ситуаций, а вместо этого они смотрели порно... И по крайней мере в одном случае потребляемая порнография имела расовый подтекст и включала сцены зоофилии", - цитирует издание заявление Ноэм. Подчеркивается, что один из потерявших работу сотрудников имел нездоровые фантазии о пчелах, а также вбивал в чат-бот сексуализированные реплики о них, чтобы потом их прослушивать. Издание отмечает, что оба запятнавших репутацию сотрудника работали в изолированном и малонаселенном Центре экстренных операций FEMA в Маунт-Уэзер штата Вирджиния, в ответственность которого входит защита США от чрезвычайных ситуаций национального масштаба, терактов и ядерных катастроф. Попались же уволенные сотрудники, так как использовали для просмотра порно устройства, выданные самим ведомством. "Под руководством президента (Дональда - ред.) Трампа мы наводим порядок в FEMA, чтобы это неэффективное ведомство работало на благо американского народа так, как ему и было задумано... Десятилетиями эти бюрократы занимались всем, чем только можно, кроме защиты американского народа от стихийных бедствий. Этому должен быть положен конец", - подытожила Ноэм.

