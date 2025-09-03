https://ria.ru/20250903/sravnenie-2039284986.html

Захарова оценила, как Фицо сравнил Европу с жабой на дне колодца

Премьер Словакии Роберт Фицо попал в самую суть, сравнивая Европу с жабой на дне колодца, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо попал в самую суть, сравнивая Европу с жабой на дне колодца, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с "жабой на дне колодца", которая не видит, что находится наверху. "Он попал в самую суть, не про несчастное это существо он говорил, он говорил про узость взгляда на мир, понимаете? Про вот эту маленькую расщелину, в которую смотрят нынешние западноевропейские вождики", - сказала она в эфире радио Sputnik. По словам Захаровой, западноевропейская политическая верхушка сузила до масштабов тоннеля пространство и угол обзора для тех, кому задает повестку. "Лидер - это тот человек, который ведет за собой, а они за собой могут только утянуть на дно этого колодца", - добавила она.

