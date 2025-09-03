Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила, как Фицо сравнил Европу с жабой на дне колодца - РИА Новости, 03.09.2025
09:34 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/sravnenie-2039284986.html
Захарова оценила, как Фицо сравнил Европу с жабой на дне колодца
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо попал в самую суть, сравнивая Европу с жабой на дне колодца, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с "жабой на дне колодца", которая не видит, что находится наверху. "Он попал в самую суть, не про несчастное это существо он говорил, он говорил про узость взгляда на мир, понимаете? Про вот эту маленькую расщелину, в которую смотрят нынешние западноевропейские вождики", - сказала она в эфире радио Sputnik. По словам Захаровой, западноевропейская политическая верхушка сузила до масштабов тоннеля пространство и угол обзора для тех, кому задает повестку. "Лидер - это тот человек, который ведет за собой, а они за собой могут только утянуть на дно этого колодца", - добавила она.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо попал в самую суть, сравнивая Европу с жабой на дне колодца, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с "жабой на дне колодца", которая не видит, что находится наверху.
"Он попал в самую суть, не про несчастное это существо он говорил, он говорил про узость взгляда на мир, понимаете? Про вот эту маленькую расщелину, в которую смотрят нынешние западноевропейские вождики", - сказала она в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, западноевропейская политическая верхушка сузила до масштабов тоннеля пространство и угол обзора для тех, кому задает повестку.
"Лидер - это тот человек, который ведет за собой, а они за собой могут только утянуть на дно этого колодца", - добавила она.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Журналист обратил внимание на важную деталь в разговоре Путина и Фицо
2 сентября, 20:51
 
