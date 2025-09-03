https://ria.ru/20250903/spiski-2039484335.html

В РПЦ прокомментировали информацию об "особых списках" на крестный ход

В РПЦ прокомментировали информацию об "особых списках" на крестный ход

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В РПЦ опровергли слухи о том, что участие в крестном ходе, который 7 сентября в столице возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возможно только по спискам и после регистрации, а также попросили участников не брать с собой воду: ее раздадут организаторы. Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) призвал 7 сентября отложить поездки на дачу и собраться на общемосковский крестный ход, чтобы "явить наше единство как православных москвичей, явить величие единой православной Москвы". Возглавит молитвенное шествие патриарх Московский и всея Руси Кирилл - после литургии в храме Христа Спасителя. Маршрут крестного хода пролегает по набережным Москвы-реки от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря (приблизительно 6,5-7 км). "Говорят, где-то разносят слухи, что проход на наше большое торжество — общемосковский крестный ход 7 сентября будет на основании регистрации и по спискам. Это не так, проход на крестный ход будет свободный (после досмотра через рамки, конечно)", - написал в своем Telegram-канале архиепископ. Он также призвал участников не брать с собой "большую технику", колющие и режущие предметы, а также напитки, чтобы благополучно пройти досмотр. По его словам, воду организаторы будут раздавать на месте сбора и в ходе следования по маршруту. "Важно иметь в виду, что часть крестоходцев может быть перенаправлена с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода, если Волхонка переполнится. Не переживайте по этому поводу: в самом крестном ходе примут участие все, кто придут", - заключил епископ. Как ранее сообщалось, участие в крестном ходе примут как духовенство, так и миряне - сбор у храма Христа Спасителя, на улице Волхонка, начиная с 10.00, вход со стороны Боровицкой площади.

