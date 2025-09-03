https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039263802.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.09.2025

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Южная" выявили и уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в районе населенного пункта Бересток в ДНР на... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T07:11:00+03:00

2025-09-03T07:11:00+03:00

2025-09-03T07:11:00+03:00

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982207_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_017bfb0c982e00dcee9ed33ed85dafa8.jpg

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Южная" выявили и уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в районе населенного пункта Бересток в ДНР на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "На константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Бересток была обнаружена спутниковая антенна Starlink. В ходе доразведки прилегающей местности выявлен блиндаж с личным составом ВСУ. Артиллерийскими расчетами "Южной" группировки по выявленным целя незамедлительно было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при ударе были уничтожены средства связи и укрытие ВСУ вместе с личным составом. Кроме того, у Степановки в ДНР при совместной работе артиллеристов и операторов БПЛА "Южной" группировки был обнаружен и с применением ударного FPV-дрона уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.

https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия