ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Южная" выявили и уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в районе населенного пункта Бересток в ДНР на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"На константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Бересток была обнаружена спутниковая антенна Starlink. В ходе доразведки прилегающей местности выявлен блиндаж с личным составом ВСУ. Артиллерийскими расчетами "Южной" группировки по выявленным целя незамедлительно было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при ударе были уничтожены средства связи и укрытие ВСУ вместе с личным составом.
Кроме того, у Степановки в ДНР при совместной работе артиллеристов и операторов БПЛА "Южной" группировки был обнаружен и с применением ударного FPV-дрона уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.
