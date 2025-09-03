Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
07:11 03.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Южная" выявили и уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в районе населенного пункта Бересток в ДНР на... РИА Новости, 03.09.2025
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Южная" выявили и уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в районе населенного пункта Бересток в ДНР на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "На константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Бересток была обнаружена спутниковая антенна Starlink. В ходе доразведки прилегающей местности выявлен блиндаж с личным составом ВСУ. Артиллерийскими расчетами "Южной" группировки по выявленным целя незамедлительно было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при ударе были уничтожены средства связи и укрытие ВСУ вместе с личным составом. Кроме того, у Степановки в ДНР при совместной работе артиллеристов и операторов БПЛА "Южной" группировки был обнаружен и с применением ударного FPV-дрона уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.
донецкая народная республика
россия
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Южная" выявили и уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в районе населенного пункта Бересток в ДНР на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"На константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Бересток была обнаружена спутниковая антенна Starlink. В ходе доразведки прилегающей местности выявлен блиндаж с личным составом ВСУ. Артиллерийскими расчетами "Южной" группировки по выявленным целя незамедлительно было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении.
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
31 августа, 08:00
31 августа, 08:00
В ведомстве отметили, что при ударе были уничтожены средства связи и укрытие ВСУ вместе с личным составом.
Кроме того, у Степановки в ДНР при совместной работе артиллеристов и операторов БПЛА "Южной" группировки был обнаружен и с применением ударного FPV-дрона уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.
Безопасность
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия
 
 
