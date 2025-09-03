Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" почти сутки провели в "серой" зоне, обнаружив позиции ВСУ - РИА Новости, 03.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 03.09.2025
Бойцы "Днепра" почти сутки провели в "серой" зоне, обнаружив позиции ВСУ
Бойцы "Днепра" почти сутки провели в "серой" зоне, обнаружив позиции ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" сумели на 700 метров углубиться на нейтральную территорию, занимаемую ВСУ, для разведки и обнаружить там позиции, с которых работал автоматический гранатомет противника и запускали дроны, рассказал РИА Новости боец ВС РФ с позывным "Огонек". По его словам, российские бойцы на несколько часов оказались практически в окружении противника, но сумели незаметно провести разведку и полностью выполнить задачу. "Была задача выдвинуться к блиндажу, закрепиться там. С коптера (воздушной разведке - ред.) не было понятно, можно там занять позицию или нет. Была поставлена задача выдвинуться туда. В параллельной посадке оказался противник. Птичники и FPV-шники. Они нас не увидели, то есть мы свою задачу выполнили. Мы подошли к блиндажу. Чуть-чуть, наверное, мы "спалились" под небом, потому что открытого места было много", - рассказал "Огонек". Он отметил, что в какой-то момент бойцов ВС РФ заметили операторы украинских дронов-разведчиков. "Начали их "птичники" вылавливать, высматривать нас. Поняли это, потому что в этом районе сработали два миномета, два выхода было. Но благополучно всё, нормально вышло. Данные собрали, разведданные, можно сказать, собрали, объяснили, где точки противника, доложили. И обнаружили точки, хотя по разведкарте там их не должно быть. Я так понимаю это просто, я не знаю, как там руководство думает, мы так поняли - это просто они на "работы" выходят к этим точкам. АГС выходит работать на пару минут и птичники выходят и работают", - пояснил "Огонек". Военнослужащий отметил, что разведывательный выход занял у двух бойцов группировки "Днепр" чуть менее суток, потому что ВСУ тщательно следили за этой территорией с помощью дронов. "Больше десяти часов, грубо говоря (выходили из нейтральной полосы - ред.). Мы же думали, закрепимся. Прошли мы туда удачно, быстро. Вообще, я не знаю, мы минут за двадцать, наверное, эти семьсот метров потихоньку прошли. А вот обратно уже, да, уже девять с лишним часов мы выходили. В небе там постоянно хохол сидит. Хохол понял, что в этом районе какие-то движения. Подняли свою авиацию. Две или три, по-моему. Одни глаза работали, "Мавик" летал, а потом прилетел FPV-дрон, чтобы нас выловить", - рассказал он. "Огонек" также рассказал, что "на гражданке" работал фермером, но добавил, что это уже не первый его разведывательный выход.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" сумели на 700 метров углубиться на нейтральную территорию, занимаемую ВСУ, для разведки и обнаружить там позиции, с которых работал автоматический гранатомет противника и запускали дроны, рассказал РИА Новости боец ВС РФ с позывным "Огонек".
По его словам, российские бойцы на несколько часов оказались практически в окружении противника, но сумели незаметно провести разведку и полностью выполнить задачу.
"Была задача выдвинуться к блиндажу, закрепиться там. С коптера (воздушной разведке - ред.) не было понятно, можно там занять позицию или нет. Была поставлена задача выдвинуться туда. В параллельной посадке оказался противник. Птичники и FPV-шники. Они нас не увидели, то есть мы свою задачу выполнили. Мы подошли к блиндажу. Чуть-чуть, наверное, мы "спалились" под небом, потому что открытого места было много", - рассказал "Огонек".
Он отметил, что в какой-то момент бойцов ВС РФ заметили операторы украинских дронов-разведчиков.
"Начали их "птичники" вылавливать, высматривать нас. Поняли это, потому что в этом районе сработали два миномета, два выхода было. Но благополучно всё, нормально вышло. Данные собрали, разведданные, можно сказать, собрали, объяснили, где точки противника, доложили. И обнаружили точки, хотя по разведкарте там их не должно быть. Я так понимаю это просто, я не знаю, как там руководство думает, мы так поняли - это просто они на "работы" выходят к этим точкам. АГС выходит работать на пару минут и птичники выходят и работают", - пояснил "Огонек".
Военнослужащий отметил, что разведывательный выход занял у двух бойцов группировки "Днепр" чуть менее суток, потому что ВСУ тщательно следили за этой территорией с помощью дронов.
"Больше десяти часов, грубо говоря (выходили из нейтральной полосы - ред.). Мы же думали, закрепимся. Прошли мы туда удачно, быстро. Вообще, я не знаю, мы минут за двадцать, наверное, эти семьсот метров потихоньку прошли. А вот обратно уже, да, уже девять с лишним часов мы выходили. В небе там постоянно хохол сидит. Хохол понял, что в этом районе какие-то движения. Подняли свою авиацию. Две или три, по-моему. Одни глаза работали, "Мавик" летал, а потом прилетел FPV-дрон, чтобы нас выловить", - рассказал он.
"Огонек" также рассказал, что "на гражданке" работал фермером, но добавил, что это уже не первый его разведывательный выход.
