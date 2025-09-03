Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик рассказал подробности освобождения Камышевахи
05:40 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039254947.html
Штурмовик рассказал подробности освобождения Камышевахи
Штурмовик рассказал подробности освобождения Камышевахи - РИА Новости, 03.09.2025
Штурмовик рассказал подробности освобождения Камышевахи
Освобождение от ВСУ населённого пункта Камышеваха в Донецкой Народной Республике сопровождалось ожесточённым сопротивлением противника, который отступая,... РИА Новости, 03.09.2025
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Освобождение от ВСУ населённого пункта Камышеваха в Донецкой Народной Республике сопровождалось ожесточённым сопротивлением противника, который отступая, открывал огонь по своим же оставленным позициям, рассказал РИА Новости штурмовик российской группировки войск "Восток" с позывным "Сокол". Камышеваха, по данным Минобороны РФ, была освобождена 30 августа бойцами российской группировки войск "Восток". В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск. "Задача была зайти в начало населённого пункта Камышеваха. Приходилось это все делать по ночи, в пончо, в котором противник не видит ночью. Двигались скрытно, закрепились в первом окопе. Дальше пошли – противник бросил позиции, всё имущество оставлено. Но едва мы начали продвигаться дальше, они открыли огонь по тем же окопам артиллерией и миномётами", - отметил боец. Как подчеркнул "Сокол", подобные действия говорят о том, что украинские формирования заранее готовились к планомерному отступлению. Их собственные позиции уже были пристреляны миномётами и артиллерией, что позволяло вести огонь по наступающим силам сразу после отхода. "К рассвету мы заняли несколько домов, командир отработал по ближайшим строениям. Услышали стрельбу, открыли огонь по окнам. По перехвату слышали, что они (военные ВСУ - ред.) побежали. Мы закрепились и ждали ротацию (пополнение - ред.). Постепенно подтянулись силы и началось рассредоточение по направлению к населённому пункту", – рассказал он. Штурмовик отметил, что украинские формирования стараются избегать ближнего боя. "В стрелковый бой они особо не ввязываются. Боятся и отступают при виде русских солдат", – добавил собеседник агентства.
донецкая народная республика
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовик рассказал подробности освобождения Камышевахи

ВСУ, отступая из Камышевахи в ДНР, бросали позиции, не выдерживая ближнего боя

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Освобождение от ВСУ населённого пункта Камышеваха в Донецкой Народной Республике сопровождалось ожесточённым сопротивлением противника, который отступая, открывал огонь по своим же оставленным позициям, рассказал РИА Новости штурмовик российской группировки войск "Восток" с позывным "Сокол".
Камышеваха, по данным Минобороны РФ, была освобождена 30 августа бойцами российской группировки войск "Восток". В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск.
"Задача была зайти в начало населённого пункта Камышеваха. Приходилось это все делать по ночи, в пончо, в котором противник не видит ночью. Двигались скрытно, закрепились в первом окопе. Дальше пошли – противник бросил позиции, всё имущество оставлено. Но едва мы начали продвигаться дальше, они открыли огонь по тем же окопам артиллерией и миномётами", - отметил боец.
Как подчеркнул "Сокол", подобные действия говорят о том, что украинские формирования заранее готовились к планомерному отступлению. Их собственные позиции уже были пристреляны миномётами и артиллерией, что позволяло вести огонь по наступающим силам сразу после отхода.
"К рассвету мы заняли несколько домов, командир отработал по ближайшим строениям. Услышали стрельбу, открыли огонь по окнам. По перехвату слышали, что они (военные ВСУ - ред.) побежали. Мы закрепились и ждали ротацию (пополнение - ред.). Постепенно подтянулись силы и началось рассредоточение по направлению к населённому пункту", – рассказал он.
Штурмовик отметил, что украинские формирования стараются избегать ближнего боя.
"В стрелковый бой они особо не ввязываются. Боятся и отступают при виде русских солдат", – добавил собеседник агентства.
